Calciomercato Napoli News/ Dopo Manolas, Veretout a una condizione (ultime notizie)

Dopo aver praticamente chiuso con James Rodriguez e Kostas Manolas il calciomercato del Napoli potrebbe vivere anche di operazioni di mercato minori. Tra queste non va escluso l’arrivo del forte centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout. Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha specificato come per arrivare al viola servirà il sacrificio di Allan. Il brasiliano era stato a un passo dal partire nel calciomercato di gennaio scorso con il Paris Saint German che faceva molto seriamente per lui. Attenzione al Milan però che potrebbe decidere di chiudere quanto prima la trattativa, sfruttando proprio le indecisioni degli azzurri. Veretout nell’ultima stagione a Firenze ha dimostrato di essere un talento in continua ascesa anche se ha dovuto affrontare un anno molto complicato con la squadre che lo seguiva poco.

Calciomercato Napoli news, il Torino vuole Verdi

Tra gli esuberi di casa Napoli, che vanno sistemati sul calciomercato estivo, c’è sicuramente Simone Verdi. Arrivato con la voglia di spaccare il mondo, ha poi avuto diversi problemi soprattutto nel trovare la continuità. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che ora forte su di lui ci sia il Torino. Walter Mazzarri ha già dato il suo parere positivo e l’affare si può chiudere davvero molto rapidamente. Giocatore eclettico e dal grande dinamismo Simone è cresciuto anche fisicamente nelle ultime stagioni. Ovviamente ci sono anche diverse alternative, ma il ragazzo sarebbe ben lieto di volare verso Torino. Intanto Gianluca Di Marzio sul suo portale specifica come la società granata voglia valutare con attenzione anche il fattore età.

