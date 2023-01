CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Doppio asse con Bari ed Empoli per quattro giocatori

Calciomercato Napoli news, si tratta con l’Empoli per Vicario e Baldanzi

Il Napoli sta monitorando con grande attenzione due calciatori di propietà dell’Empoli in questi giorni di calciomercato. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, al fine di tutelarsi in caso di partenza di Alex Meret, in scadenza a giugno 2024 e quindi al termine della prossima stagione, gli azzurri vorrebbero aggiudicarsi Guglielmo Vicario ma tra i toscani piace pure Tommaso Baldanzi, trequartista per cui si potrebbe scatenare un duello con l’Inter in estate.

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi non ha voluto sbilanciarsi sul valore effettivo del cartellino di Baldanzi parlando a Sky Sport: “Vorrei sottolineare che il gol è arrivato da un ragazzo del nostro settore giovanile: due anni fa, l’Empoli ha vinto lo scudetto Primavera con due giocatori che oggi giocavano con noi e uno nell’Inter. Baldanzi approderà in una squadra importante, ma si deve completare nell’Empoli per poi arrivare al 100% in un grande club. Quotazione? A giugno, ora non serve. Dobbiamo cercare di mantenere la barra dritta e non sentire nemmeno i complimenti: abbiamo bisogno di guardare in faccia la realtà, migliorarci e tenere a bada la pressione. Oggi e domani i ragazzi si godranno questa vittoria, poi ci sarà da pensare al Torino.

Calciomercato Napoli news, nel Bari piacciono Cheddira e Caprile

Il Napoli sarebbe interessato anche ad altri due calciatori di un altro club in fase di calciomercato. Stiamo parlando di Walid Cheddira e di Elia Caprile, entrambi sotto contratto con il Bari dove stanno vivendo una stagione entusiasmante in Serie B. Stando alle indiscrezioni di Sportitalia, sia l’attaccante che il portiere, per cui si era registrato l’interesse del Benfica, potrebbero essere acquistati subito dai campani rimanendo a giocare in Puglia con la formula del prestito fino a giugno.

Calciomercato Napoli news, si continua ad indagare sul caso Osimhen

Intanto continua a far discuetere l’operazione di calciomercato legata all’approdo di Victor Osimhen al Napoli dal Lille. Come spiegato da La Repubblica, il procuratore federale Giuseppe Chiné continuerà ad indagare chidendo alla Procura di Napoli gli atti dell’inchiesta sul falso in bilancio riguardanti il patron Aurelio De Laurentiis dopo le perquisizione avvenute il 21 giugno 2022. Pur essendo già stato assolto dalla giustizia sportiva, il Napoli potrebbe comunque dover fare i conti con questo caso isolato una volta prese le decisioni finali.

