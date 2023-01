CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Duello per Baldanzi, frenata su Ounahi e rinnovo per Meret

Calciomercato Napoli news, sfida all’Inter per Tommaso Baldanzi

Il Napoli è da sempre una delle società più attente ai giovani di prospettiva e questa finestra di calciomercato invernale non fa eccezione. Gli azzurri, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, starebbero infatti monitorando con grande attenzione il percorso di Tommaso Baldanzi, diciannovenne di proprietà dell’Empoli. Stando alle indiscrezioni, i partenopei sarebbero in vantaggio nella corsa al trequartista che piace pure all’Inter e con i nerazzurri interessati pure a Fabiano Parisi. Originario di Poggibonsi, il classe 2003 Baldanzi ha un contratto valido con i toscani fino al 30 giugno del 2027.

Calciomercato Napoli news, Ounahi dà l’ok ma continua a costare troppo

In casa Napoli sono diversi i profili seguiti in fase di calciomercato. Pensando al centrocampo i campani avrebbero messo nel mirino Azzedine Ounahi, marocchino di proprietà dell’Angers SCO che ha attirato su di sè l’attenzione di diverse società grazie al rendimento offerto in campo con la sua Nazionale al recente Mondiale disputato in Qatar. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, lo stesso ventiduenne Ounahi avrebbe dato il suo benestare al trasferimento in Italia ma la richiesta dei francesi da oltre 20 milioni di euro ha per il momento frenato l’operazione.

Calciomercato Napoli news, le parole di Meret e del suo agente

Oltre ai vari movimenti sia in entrata che in uscita, i dirigenti del Napoli stanno valutando anche qualche situazione interna in queste settimane di calciomercato invernale. Intervistato a Calcio Totale su Rai Sport, l’agente di Alex Meret, il procuratore Federico Pastorello, ha dichiarato: “Meret ha passato momenti difficili, sembrava a un passo dalla cessione ma ha reagito da grande campione e da grande uomo. Sto parlando con il Napoli per il rinnovo, ma ci sono anche club inglesi interessati”. Il portiere degli azzurri sembra però decisamente concentrato sul campo, come emerge da quanto spiegato a DAZN: “Giocando qui sai che viene chiamato in causa poche volte e devi farti trovare pronto. Sono felice per la mia stagione e per quella della squadra, voglio continuare a lavorare così”. La volontà del Napoli sarebbe quella di rinnovare il contratto di Meret, ora in scadenza a giugno del 2024 e dunque al termine della prossima stagione.

