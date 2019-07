Calciomercato Napoli News/ E se ‘De La’ soffiasse Icardi alla Juve? (ultime notizie)

Tra smentite, indiscrezioni e rumors contrastanti il calciomercato del Napoli continua ad essere seguito con grande interesse da parte della tifoseria azzurra. Soprattutto dopo gli ultimi spifferi che vedrebbero i partenopei al lavoro a fari spenti per strappare alla Juventus, Mauro Icardi. Durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete“, in onda su Radio Marte, il giornalista Raffaele Auriemma si è espresso positivamente in tal senso: “Il Napoli a fari spenti sta lavorando per acquistare Mauro Icardi, il problema ad oggi non è rappresentato dall’Inter che come sappiamo ha bisogno imminente di liquidità per poi fiondarsi su Lukaku”. Secondo l’esperto di calciomercato, a dividere il Napoli e Mauro Icardi in questo momento non sarebbero i tanto temuti diritti di immagine, su cui nel caso troverebbero un accordo, ma la volontà dell’attaccante dell’Inter di sposare la causa partenopea. Per questo motivo il telefono tra il ds Giuntoli e Wanda Nara, agente e compagna di Icardi, in questi giorni è incandescente. I partenopei vogliono capire quanta ci tenga veramente l’argentino a vestire la casacca azzurra.

Calciomercato Napoli, Ancelotti vuole raggiungere la perfezione

Dopo aver tolto Mario Rui dal mercato, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha fatto il punto della situazione in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport: “Del calciomercato se ne occupa la società, abbiamo persone brave e competenti. La dirigenza sa bene di cosa abbiamo bisogno e so che per il 31 agosto saremo perfetti”. Il tecnico non si sbilancia dunque, anche se vede di buon occhio alcuni prospetti già in organico, tra questo il giovane Gaetano: “Lo stiamo provando in una posizione nuova, perché penso che possa fare benissimo il centrocampista. E’ del 2000, viene dal nostro settore giovanile ed è un ragazzo molto interessante. Per lui abbiamo un occhio di riguardo e stiamo riflettendo se tenerlo con noi o mandarlo altrove in prestito. Insigne? Per me può giocare in tutte le posizioni dell’attacco. Deve essere volitivo e prendere iniziative come ha fatto nel secondo tempo”.

