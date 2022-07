CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ecco Ostigard, tre club stranieri interessati a Koulibaly

Calciomercato Napoli news, tre club sulle tracce di Kalidou Koulibaly

In casa Napoli prosegue il tormentone di calciomercato legato alla permanenza di Kalidou Koulibaly. Il difensore azzurro ha un contratto valido fino al giugno del 2023, ovvero al termine della stagione che sta per cominciare, e sarebbe finito nel mirino della Juvetus nell’ottica di rimpiazzare al meglio l’olandese De Ligt, seguito da Bayern Monaco e Chelsea. Tuttavia, i partenopei preferirebbero non cedere un loro giocatore ad una rivale ed in queste ore sono in rialzo le quotazioni riguardanti piste estere.

Lo stesso Koulibaly non sarebbe convinto di vestire la maglia bianconera e quindi rimangono aperte le strade che lo porterebbero al Barcellona, al Chelsea oppure al Manchester City. Il Bayern sembra ormai concentrato solo su De Ligt appunto ma i catalani e gli inglesi potrebbero far gola al trentunenne così come al Napoli. Il club di De Laurentiis sarebbe comunque disposto a puntare ancora a lungo su di lui rinnovandogli il contratto per cinque anni a 6 milioni di stipendio, oltre a consegnargli la fascia da capitano ed un ruolo da dirigente a fine carriera.

Leo Ostigard in arrivo dal Brighton

Nel frattempo il Napoli ha completato un’operazione di calciomercato in entrata per sistemare proprio il reparto arretrato con l’arrivo di Leo Ostigard dal Brighton. Già passato in Serie A lo scorso anno con la maglia del Genoa, il norvegese arriva ai piedi del Vesuvio per 5 milioni di euro più 3/4 di bonus, oltre ad una percentuale sulla futura rivendita che spetterà agli inglesi.

