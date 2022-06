Calciomercato Napoli news/ Elmas pensa all’addio, Mertens ancora lontano

Calciomercato Napoli news, anche Lozano in uscita…

Il calciomercato del Napoli continua a far discutere nelle ultime settimane più per i movimenti in uscita che per quelli in entrata. Oltre alle questioni relative a Koulibaly e Dries Mertens, il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis deve fare i conti, a quanto pare, anche con il mal di pancia del macedone Elmas. Il quale non è riuscito ad essere protagonista come avrebbe voluto sotto la gestione di Luciano Spalletti nell’ultima stagione, e come confermato dal giornalista Raffaele Auriemma potrebbe essere sul piede di partenza, così come Hirving Lozano ormai considerato un esubero in attacco:

“Eljif Elmas? Sentendo il suo agente, il ragazzo non sarebbe soddisfatto del minutaggio avuto con mister Spalletti. Se il Napoli riceve un’offerta poi per Hirving Lozano, lo vende immediatamente: il messicano è in uscita“, ha spiegato Auriemma, con Elmas che fino a poche ore fa però non era di certo considerato in uscita nella rosa del Napoli ma potrebbe allungarsi alla lista dei nomi che in questo calciomercato stanno rivoluzionando gli elementi a disposizione della rosa di Luciano Spalletti.

Calciomercato Napoli: c’è ancora distanza per i rinnovi di contratto dei big. Riguardo Kalidou Koulibaly tutto tace, l’impressione è che la Juventus potrebbe sferrare un assalto pesante se davvero si concretizzasse una ricca offerta per Mathjis De Ligt da parte del Chelsea. E allora per il senegalese potrebbe arrivare la classica offerta che De Laurentiis non sarebbe in grado di rifiutare. Più dinamica la situazione che riguarda Dries Mertens.

Al belga sarebbe stata recapitata una nuova offerta da parte del Napoli per il rinnovo di contratto e la permanenza sotto il Vesuvio: 2,5 milioni netti a stagione d’ingaggio più bonus, un quadro che ha avvicinato solo parzialmente le parti in causa visto che Mertens chiede almeno un ulteriore milione di bonus alla firma. Una partita a scacchi che continua a durare e che potrebbe ricevere uno scossone a breve solo in caso di offerta “pesante” riservata al belga da qualche club estero, gli unici che sembrano al momento poter garantire un ingaggio di un certo livello a Mertens.

