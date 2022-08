CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Fabian Ruiz apre al rinnovo, ecco Kepa per la porta

Calciomercato Napoli news: Kepa e Navas in arrivo, Meret può partire

I dirigenti del Napoli stanno provando a sistemare l’organico a disposizione di mister Spalletti in queste settimane di calciomercato estivo. Una delle situazioni più spinose da risolvere è quella legata al portiere visto che i campani continuano ad inseguire Kepa Arrizabalaga del Chelsea per il ruolo di secondo. Lo spagnolo, secondo i rumors, sarebbe ormai vicino al trasferimento ai piedi del Vesuvio ma il suo arrivo potrebbe spingere Alex Meret a rinunciare al rinnovo e cercarsi una nuova sistemazione.

L’italiano ha ricevuto alcune frecciatine da parte dello stesso tecnico di Certaldo e sulle sue tracce si registra l’interesse in Serie A del Torino ed in Premier League del Leicester City. In caso di partenza di Meret, il Napoli tornerà a trattare con il Paris Saint-Germain per Keylor Navas, chiuso in Francia da Gianluigi Donnarumma e accostato ai campani da ormai diverso tempo nonostante l’ingaggio elevato attualmente percepito.

Parlando sempre di situazioni interne, il Napoli sta lavorando anche al rinnovo di Fabian Ruiz in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno del 2023, ovvero al termine della stagione che sta per cominciare, e non ha accettato la prima proposta di rinnovo formulata a cavallo del weekend ma le indiscrezioni più recenti rivelano di una nuova offerta contrattuale con adeguamento di stipendio e clausola rescissoria da 25/30 milioni di euro, una somma questa abbastanza facile da coprire per un’eventuale pretendente così da accontentare tutte le parti.

