CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Fabian Ruiz vicinissimo al PSG, Broja al posto di Osimhen

Calciomercato Napoli news, ci siamo per il passaggio di Fabian Ruiz al PSG

Il calciomercato sta per veder giungere alla sua conclusione un altro tormentone estivo con l’ormai imminente trasferimento di Fabian Ruiz al PSG. Il ventiseienne spagnolo ha il contratto in scadenza con il Napoli tra meno di un anno, ovvero nel giugno del 2023, ed ha sempre espresso la sua volontà di andare a giocare in Francia dal momento in cui sono cominciati i rumors riguardanti il suo addio agli azzurri per sposare appunto la causa del Paris Saint-Germain non potendo tornare a giocare in Patria a causa della mancanza di offerte provenienti dalla Liga.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Fabian Ruiz potrebbe effettuare le visite mediche di rito con i transalpini già nella giornata di lunedì dato che stasera il PSG sarà impegnato contro il Monaco nel posticipo della Ligue 1. I parigini verseranno inoltre 25 milioni di euro nelle casse della società campana ed il Napoli continuerà invece a portare avanti i discorsi per aggiudicarsi Keylor Navas, costaricense in partenza da Parigi.

Calciomercato Napoli news, Broja alternativa in caso di addio di Osimhen

I rumors riguardanti il possibile addio di Victor Osimhen in direzione Manchester United con Cristiano Ronaldo a Napoli stanno facendo molto discutere in queste ore di calciomercato estivo. Tuttavia i partenopei stanno ragionando in caso di partenza del loro numero nove ed il nome caldo dovrebbe essere quello di Armando Broja, sotto contratto con il Chelsea fino al giugno del 2026. Il classe 2001 nato in Inghilterra ma di nazionalità albanese ha già raccimolato quindi minuti in due presenze in Premier League quest’anno mentre nella passata stagione ha segnato nove reti e fornito un assist vincente per i suoi compagni in 32 apparizioni complessive in prestito al Southampton.

