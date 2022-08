CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Fatta per Simeone dal Verona, il nome nuovo è Ndombele

Calciomercato Napoli news, accordo raggiunto per Giovanni Simeone

In questa sessione di calciomercato estivo il Napoli ha rivoluzionato il proprio reparto avanzato e le mosse della dirigenza per quella zona del campo si stanno perfezionando proprio in queste ore. Persi Insigne e Mertens, che hanno salutato a parametro zero per vestire le maglie di Toronto FC e Galatasaray dopo aver deciso di non rinnovare i loro contratti con il club azzurro, i partenopei hanno anche ceduto Andrea Petagna al neo promosso Monza in prestito con obbligo di riscatto in caso di raggiungimento della salvezza.

I campani stanno trattando con il Sassuolo per aggiudicarsi Giacomo Raspadori ma nel frattempo hanno completato la trattativa per portare Giovanni Simeone ai piedi del Vesuvio. Proveniente dall’Hellas Verona, l’attaccante argentino secondo la redazione di Sky Sport passerà al Napoli per 3,5 milioni di euro di prestito oneroso e 12 milioni più bonus per il diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La punta dovrebbe effettuare le visite mediche del caso a cavallo del weekend.

L’attacco non è l’unico reparto in cui il Napoli potrebbe ancora mettere mano in questo agosto di calciomercato estivo. Stando a quanto rivelato dal Corriere dello Sport, i partenopei starebbero pensando di trattare con il Tottenham per avere in prestito il centrocampista Tanguy Ndombele, di proprietà del Tottenham. Il venticinquenne francese potrebbe approdare al Napoli in maniera analoga a quanto accaduto con Anguissa nel recente passato anche se i londinesi dovrebbero contribuire al pagamento di parte dell’ingaggio.

