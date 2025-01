CALCIOMERCATO NAPOLI, SI TRATTA PER GARNACHO E DORGU

I due profili che tengono banco per il calciomercato Napoli sono senza dubbio quelli di Alejandro Garnacho del Manchester United e di Patrick Dorgu del Lecce in questo mese di gennaio. Il ventenne spagnolo naturalizzato argentino sta faticando nell’offrire le prestazioni migliori in campo con i Red Devils, sempre travagliati anche dopo l’arrivo in panchina del tecnico Ruben Amorim al posto di Ten Hag durante la stagione. Secondo quanto rivelato da Il Mattino, il classe 2004 sarebbe stato individuato da mister Antonio Conte come l’elemento più utile per sistemare la sua rosa da qui a giugno ed ai piedi del Vesuvio ritroverebbe pure Scott McTominay, suo amico proprio dai tempi di Manchester.

L’imminente passaggio di Kvaratskhelia al Paris-Saint Germain spinge inoltre i dirigenti del club di De Laurentiis a velocizzare le trattative del calciomercato Napoli per sostituire il georgiano in maniera adeguata e Garnacho sarebbe l’elemento più indicato anche in questo senso. Tuttavia, la richiesta da 80 milioni di euro per il suo cartellino sta portando l’affare in stand-by nonostante il benestare dello stesso giocatore. Nel frattempo proseguono pure i contatti per Dorgu con i campani che avrebbero tentato di intensificare i propri sforzi così da cercare di aggiudicarselo al più presto nonostante la concorrenza. Il ventenne danese piace a diverse società che militano in Premier League con cui bisognerà duellare non solo adesso ma anche se ne si vorrà parlare di nuovo in chiave estiva.

CALCIOMERCATO NAPOLI, DANILO ARRIVA DOPO LO SCONTRO DIRETTO

Non solo i rinforzi per l’attacco sono al centro del calciomercato Napoli. Da diverse settimane si fa infatti un gran parlare dell’arrivo di Danilo dalla Juventus così da migliorare il reparto arretrato a disposizione di mister Conte. Aspettando di capire se le due società vorranno chiudere l’operazione solamente dopo lo scontro diretto del prossimo venticinque gennaio, per il brasiliano si era anche parlato della possibilità di tornare a giocare in Patria con le maglie di Flamengo o Santos secondo quanto riportato da Sky Sport.

Il trentatreenne brasiliano dovrebbe salutare la Vecchia Signora dopo cinque stagioni rescindendo consensualmente ed in maniera anticipata il contratto che lo lega ai bianconeri fino a giugno e cioè al termine della stagione che si sta disputando. In maglia azzurra Danilo dovrebbe firmare un nuovo contratto valido fino al giugno del 2026 e dovrebbe percepire un ingaggio da 2,6 milioni di euro a stagione. Quest’anno è stato utilizzato in sedici occasioni fornendo anche un assist vincente ai suoi compagni.