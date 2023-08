Calciomercato Napoli news/ Gabri Veiga il colpo più caro dell’estate! E Osimhen…(19 agosto 2023)

Calciomercato Napoli, le ultime news: entusiasmo alle stelle per Gabri Veiga

Il Napoli accoglie con grande entusiasmo il colpo di calciomercato Gabri Veiga. E’ stato trovato nella giornata di ieri, venerdì 18 agosto, l’accordo con il Celta Vigo per l’acquisto del centrocampista spagnolo: ai galiziani andranno circa 30 milioni più altri 6 di bonus. Al giocatore, autore di 11 reti nell’ultima Liga, invece andranno circa due milioni di euro a stagione, per un contratto quinquennale. Un acquisto, quello di Gabri Veiga, fortemente voluto dalla proprietà e dalla dirigenza azzurra, che ancora una volta ha conquistato le copertine del mercato.

Calciomercato Napoli news/ Gabri Veiga molto più vicino, ecco le cifre dell'accordo! (oggi 18 agosto 2023)

“Il Napoli ha fatto un grande colpo, il più caro del mercato estivo italiano perché si chiude a 35mln di euro, bonus inclusi”, ha commentato l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. “E non dimentichiamo che il Napoli l’ha preso al di là di quello che poteva accadere per Zielinski che resterà e firmerà il rinnovo. Quindi si aggiunge a centrocampo ed ora il Napoli in quel reparto è addirittura migliorato”.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ore decisive per Demme, su di lui l'Hertha Berlino (oggi giovedì 17 agosto 2023)

Calciomercato Napoli, le ultime news: per Xavier Jacobelli il colpo più grande è la conferma di Osimhen

Ora che l’affare Veiga è andato in porto, il Napoli e i napoletani possono godersi anche la permanenza di Osimhen, capocannoniere dell’ultimo campionato, destinato a rimanere in azzurro. “Sappiamo bene quanto possano essere convincenti le sirene saudite e resistere non era scontato”, ha commentato il giornalista Xavier Jacobelli a proposito delle voci relative ad una possibile partenza.

“Chi ha fatto il grande colpo di mercato in Serie A? Direi il Napoli con Osimhen”, ha detto e ribadito ai microfoni di TMW. “Riuscire a trattenere il capocannoniere dell’ultimo campionato è stato un capolavoro”, ha continuato, lasciando intendere che ancora una volta il Napoli potrà dire la sua per la lotta scudetto. Non a caso, alla luce di questo mercato, gli azzurri sono ancora considerati i grandi favoriti per il tricolore.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Zielinski dice no all'Al Ahli: ora si tratta per il rinnovo (16 agosto 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA