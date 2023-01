CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Gollini in arrivo, piace Traore. Rinnovo per Kvaratskhelia

Calciomercato Napoli news, rinnovo per l’indisponibile Kvaratskhelia

Il Napoli sembra avere le idee chiare in questi giorni di calciomercato invernale. Come riporta Il Mattino, i partenopei stanno ragionando sul rinnovo del contratto di Khvicha Kvaratskhelia, attualmente in scadenza a giugno del 2027. Il georgiano è stata la vera e propria sorpresa del campionato regalando diverse gioie e vittorie al Napoli nella sua cavalcata stagionale e per questo motivo i campani non hanno intenzione di perdere il giocatore in tempi brevi ed a cuor leggero. Per convincere il numero 77 a restare ancora a lungo ai piedi del Vesuvio i dirigenti in estate gli offriranno un ingaggio da 2,5 milioni all’anno, raddoppiando lo stipendio attualmente percepito.

Calciomercato Napoli news, Gollini ad un passo e piace Traore

Il Napoli sta per completare un’altra operazione di calciomercato in questa sessione invernale con l’arrivo di Pierluigi Gollini dall’Atalanta via Fiorentina. Il tecnico dei viola Vincenzo Italiano non ha infatti convocato il portiere che dovrebbe trasferirsi in azzurro mentre in Toscana arriverà Salvatore Sirigu e le visite mediche di rito dovrebbero essere effettuate nella giornata di lunedì, dopo le partite del weekend. Intanto si pensa anche al possibile addio di Lozano ed il nome caldo per sostituire il messicano sarebbe quello di Adama Traoré, ventiseienne di proprietà del Wolverhampton.

Calciomercato Napoli news, anche gli azzurri monitorano Zaniolo

Il tormentonoe di calciomercato relativo all’addio alla Roma di Nicolò Zaniolo potrebbe coinvolgere pure il Napoli. Stando ai rumors più recenti, anche i partenopei starebbero monitorando con attenzione l’evolversi della situazione dell’ex interista, non convocato per la gara in campionato e vicino a diverse squadre della Premier League come il Tottenham ed il Newcastle. In Italia anche il Milan non sembra aver perso del tutto le speranze di aggiudicarselo.

