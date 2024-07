Calciomercato Napoli news/ Greenwood idea seria, si riapre per il rinnovo di Kvara? (14 luglio 2024)

Calciomercato Napoli news: Greenwood più di una idea!

Il Napoli continua a pensare al calciomercato: gli azzurri, secondo il Corriere della Sera, starebbero seguendo a distanza la situazione di Mason Greenwood, che è in uscita dal Manchester United. Il giocatore sembrerebbe avere già un accordo con il Marsiglia ma i tifosi francesi non sarebbero particolarmente entusiasti di questo affare, che potrebbe dunque saltare. Continua a seguire la situazione la Lazio, pronta ad approfittarne, mentre il Napoli rimane sullo sfondo in attesa di sviluppi che potrebbero aprire spiragli interessanti.

Calciomercato Napoli news: al lavoro per il rinnovo di Kvara

Non solo entrate per il calciomercato del Napoli: si continua a lavorare anche sulla gestione dei calciatori già in rosa, come Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Il capitano rimarrà, convinto proprio dal nuovo tecnico Antonio Conte, mentre l’attaccante georgiano è ancora in bilico. Secondo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il Napoli sarebbe fiducioso di poter chiudere per il rinnovo di Kvara nelle prossime settimane, blindando così il calciatore e scongiurando una sua partenza. Nonostante i piani azzurri, sul calciatore continua ad esserci l’interesse del Psg ma il Napoli sembra intenzionato a non privarsi per nessuna ragione dell’esterno. A breve potrebbero dunque riaprirsi i discorsi, con un adeguamento dell’ingaggio per il georgiano.

Gli agenti del calciatore negli ultimi incontri hanno spinto per l’inserimento di una clausola rescissoria, ma il club non sembra disposto a concederla: questo ha creato distanza tra le parti ma nelle prossime settimane i discorsi verranno riaperti e si potrebbe giungere ad una soluzione comune.











