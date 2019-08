Calciomercato Napoli News/ Icardi sfuma definitivamente? (ultime notizie)

Mauro Icardi non vuole trasferirsi al Napoli, questa è una delle ultime notizie di calciomercato lanciate da Gianluca Di Marzio che parla per l’argentino di una possibile permanenza a Milano fino a gennaio. L’attaccante si sarebbe messo in testa di rifiutare qualsiasi destinazione, perché vorrebbe passare alla Juventus per giocare con Cristiano Ronaldo. Gli azzurri sono dunque costretti a virare su un altro obiettivo con le quotazioni dello svincolato Fernando Llorente che sembrano decisamente in crescita. Il basco ha già dato disponibilità a vestire la maglia azzurra, anche se la concorrenza è agguerrita con diversi club italiani che monitorano la situazione con grande attenzione. Sfuma dunque anche la possibilità di vedere uno scambio con l’Inter che avrebbe portato a Milano il polacco Arkadiusz Milik.

Calciomercato Napoli News, la Juventus punta Hysaj

La Juventus potrebbe diventare nuovamente protagonista del calciomercato del Napoli. I bianconeri hanno fiutato infatti l’affare Elseid Hysaj che è separato in casa con gli azzurri e che al momento non ha richieste. La Roma sembrava molto interessata, ma ha definitivamente virato su Davide Zappacosta. I bianconeri invece, secondo Alfredo Pedullà, starebbero valutando la possibilità di fare un’offerta con gli azzurri che valutano l’albanese 20 milioni di euro. Il calciatore è un pupillo di Maurizio Sarri che lo aveva lanciato all’Empoli, facendolo debuttare in Serie A e portandoselo poi dietro al Napoli. I bianconeri al momento hanno tre terzini in rosa: Danilo, Mattia De Sciglio e Alex Sandro. A questi si va ad aggiungere Juan Cuadrado che fino a questo momento è sempre stato provato nella linea a quattro dietro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA