Calciomercato Napoli News/ Icardi si avvicina, grazie a Higuain! (Ultime notizie)

Chi avrebbe mai detto che il Napoli, dopo averlo ceduto nel calciomercato del 2016, sarebbe arrivato a ringraziare Gonzalo Higuain. Eppure il Pipita si potrebbe rivelare fondamentale per l’arrivo in azzurro di Mauro Icardi. Ne ha parlato il giornalista di SportItalia Alfredo Pedullà che ha provato a fare il punto della situazione in maniera obiettiva e lineare. Pare che il calciatore abbia dimostrato ad Aurelio De Laurentiis la sua volontà a trasferirsi in Campania, con la Juventus appunto bloccata e senza via di uscita a causa dell’ex Milan e Chelsea. I nerazzurri hanno poi già individuato l’obiettivo numero uno per sostituire Maurito con Romelu Lukaku che aumenterebbe, e non di poco, le aspettative di un club che spera prima o poi di riuscire a battere la stellare Juventus.

Calciomercato Napoli News: per Hysaj c’è la fila…

Il Napoli deve stare attento anche al calciomercato con diversi nomi che potrebbero scatenare una vera e proprio asta. Sembrava tutto fatto per il passaggio dell’albanese all’Atletico Madrid con una frenata improvvisa che ha cambiato le carte in tavola. L’acquisto di Di Lorenzo però ha dimostrato in maniera abbastanza inequivocabile che l’ex Empoli non rientri più nelle priorità di Carlo Ancelotti. Il calciatore sembrava intenzionato a rimanere per giocarsi le sue chance. Hysaj è un terzino polivalente, Questo lo rende di fatto un giocatore di quelli che i tecnici di solito amano. Su di lui c’è forte l’interesse della Juventus con Maurizio Sarri che aveva lanciato il calciatore ai tempi di Empoli per poi portarselo dietro anche nel’avventura napoletana.

