CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Icardi si complica, tutto su Lo Celso? (ultime notizie)

Il calciomercato del Napoli vive una fase di stallo che il presidente Aurelio De Laurentiis vuole scuotere al più presto. Per riuscirci, il presidente dei partenopei vuole individuare un obiettivo che faccia dimenticare in fretta il mancato ingaggio di James Rodriguez, con il colombiano che sembra ormai sfumato dopo essere rimasto a lungo nell’orbita azzurra. Il nuovo obiettivo sarebbe Giovanni Lo Celso, ventritreenne trequartista argentino ex Paris Saint Germain e attualmente impegnato tra le fila del Betis Siviglia. Lo Celso non sarebbe un acquisto a buon mercato, gli andalusi lo valutano circa 70 milioni di euro, ma dopo aver rincorso a lungo James e Pepé del Lille, De Laurentiis vuole puntare forte su un profilo gradito a Carlo Ancelotti, che avrebbe già avuto un colloquio telefonico col giocatore per iniziare a definire i termini del suo passaggio al Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ICARDI SI COMPLICA

Un’altra pista molto battuta per il calciomercato del Napoli è quella che porterebbe a Mauro Icardi. Ma il bomber argentino non sarebbe convinto, considerando quanto riportato da Sky Sport, della destinazione partenopea per un motivo molto semplice. Ormai ai ferri corti con l’Inter, Icardi considererebbe solo la destinazione juventina all’altezza delle sue aspettative, ma i nerazzurri ovviamente non vorrebbero cedere il loro (ormai ex) bomber, due volte capocannoniere della Serie A, proprio agli odiati rivali di sempre. Un’altra situazione di stallo che però come detto non piacerebbe al Napoli, stanco di rincorrere obiettivi non pienamente convinti di abbracciare la causa della squadra di Carlo Ancelotti. E dunque se da Icardi non arriveranno segnali in controtendenza, sarà molto difficile vederlo vestire la maglia del Napoli nella stagione ormai alle porte.





