Calciomercato Napoli news/ Idea Scamacca, Ospina ai saluti (ultime notizie)

Salutato Lorenzo Insigne, il calciomercato del Napoli può entrare nel vivo. La dirigenza azzurra è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti e alcune operazioni sono già definite. La prossima settimana sarà ufficializzato l’arrivo dell’esterno Mathias Olivera dal Getafe, ma soprattutto arriverà un’importante conferma: la Gazzetta dello Sport riporta che è tutto fatto per il riscatto di Zambo Anguissa dal Fulham.

Il calciomercato estivo del Napoli dovrebbe essere più spumeggiante rispetto a quello di dodici mesi fa, ma molto dipenderà anche dalle uscite. Chi difficilmente saluterà gli azzurri è Kalidou Koulibaly: il centrale difensivo è in scadenza di contratto nel 2023 e nelle ultime settimane sono aumentate le sirene di mercato. Chelsea, Psg e Barcellona sono sulle tracce, ma secondo Radio Kiss Kiss Napoli il senegalese non si muoverà dallo stadio Maradona.

CALCIOMERCATO NAPOLI: IDEA SCAMACCA

Sempre parlando di uscite, il Napoli si appresta a salutare Dries Mertens: l’attaccante belga difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno. Stesso discorso per quanto riguarda David Ospina, Il Mattino fa sapere che il portiere ha detto al suo agente di trovare una nuova sistemazione. Marca, inoltre, spiega che il Real Madrid starebbe pensando proprio al colombiano per il ruolo di vice-Courtois: in pressing c’è Ancelotti, che lo conosce molto bene.

Un calciatore della formazione di Spalletti che continua ad attirare ammirare è Victor Osimhen, reduce da una stagione eccezionale. La dirigenza azzurra non ha intenzione di farsi cogliere impreparata in caso di addio del nigeriano (servirebbero almeno 100 milioni di euro). Secondo il Corriere dello Sport, il profilo che piace di più a Cristiano Giuntoli è quello di Gianluca Scamacca, protagonista di un’annata di altissimo livello con il Sassuolo e già sul taccuino di Inter e Juventus.

