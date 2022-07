CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Il ds Giuntoli e mister Spalletti non mollano Koulibaly

Calciomercato Napoli news, Giuntoli sull’offerta per Koulibaly

Il Napoli come di consueto deve guardarsi le spalle dagli assalti degli altri grandi club d’Europa anche in questa sessione di calciomercato estivo. Nello specifico, Kalidou Koulibaly sarebbe finito nel mirino della Juventus che vorrebbe cedere e sostituire l’olandese De Ligt e non sono da sottovalutare le eventuali offerte provenienti da altri club come Manchester City, Chelsea o Bayern Monaco. In attesa di proposte davvero concrete, il direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli ha provato a fare un po’ di chiarezza al riguardo in conferenza stampa.

Il dirigente ha spiegato: “Gli abbiamo offerto un rinnovo di contratto da sei milioni di euro netti a stagione per cinque anni, senza ulteriori bonus, oltre a un futuro da dirigente: una proposta irrinunciabile. Quindi un’offerta che vale doppio, con lui parliamo tutti i giorni, è un ragazzo che si è distinto in campo e fuori e si è meritato questa proposta incredibile. Ha preso un po’ di tempo e ci ha detto che vuole valutare. Per lui non sono arrivate offerte ufficiali da altri club.”

Calciomercato Napoli news, il punto della situazione di mister Spalletti

Chi sembra non voler perdere Koulibaly in questa finestra di calciomercato è l’allenatore del Napoli, il tecnico Luciano Spalletti. Come riporta Sport Mediaset, la guida dei campani in conferenza stampa ha affermato: “l club sta facendo proposte contrattuali importanti quindi la nostra volontà è che restino nostri calciatori. Per lui è pronta una fascia di capitano extra-large, quella che era di Insigne non gli va bene… Se gli ho parlato? Io parlo coi miei giocatori. Viste le difficoltà che sta vivendo il calcio però non ce la faccio a essere spietato come altri miei colleghi quando parlano delle loro società.”

