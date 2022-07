CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Il Rennes si avvicina a Kim Min-Jae e allora ecco Diallo

Calciomercato Napoli news, Kim Min-Jae per sostituire Kalidou Koulibaly

Il calciomercato estivo attualmente in corso sta portando il Napoli a trovare un nuovo difensore centrale dopo la cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea. Sventata la possibilità di un trasferimento alla Juventus, il senegalese ha rifiutato la proposta di rinnovo di contratto con gli azzurri ed ha deciso di sposare la causa dei londinesi per vivere un’avventura importante altrove e coronare il suo sogno di giocare in Premier League, come ha affermato lui stesso.

Il profilo individuato dal direttore sportivo Giuntoli per sopperire alla partenza del trentunenne sarebbe, secondo i rumors, quello di Kim Min-Jae del Fenerbahce ma in queste ore la concorrenza del Rennes sembra essersi fatta sempre più concreta. Lo stesso presidente dei francesi Bruno Genesio, come riporta L’Equipe, avrebbe affermato: “Sono ancora fiducioso, lo stiamo aspettando, ma finché non c’è nulla di ufficiale dobbiamo stare attenti.”

Calciomercato Napoli news, contatti anche per Abdou Diallo del PSG

Il sorpasso del Rennes sul Napoli nella corsa a Kim Min-Jae dovrebbe dunque essere confermato e con la nuova settimana di calciomercato alle porte, gli azzurri valutano il profilo di un altro calciatore. Stiamo parlando di Abdou Diallo del Paris Saint-Germain, giocatore già accostato al Milan nell’ottica di rimpiazzare Alessio Romagnoli. Il ventiseienne francese naturalizzato senegalese sarebbe già stato contattato dai campani che vorrebbe concludere la trattativa in tempi relativamente brevi.

