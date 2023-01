CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ In arrivo dal Bari sia Cheddira che Caprile per l’estate

Calciomercato Napoli news, asse col Bari per Cheddira e Caprile

Il Napoli nelle scorse ore ha completato un’operazione di calciomercato invernale con la Sampdoria aggiudicandosi l’esterno polacco Bartosz Bereszynski e cedendo a titolo temporaneo il giovane Alessandro Zanoli ai blucerchiati nell’ottica di avere un giocatore in grado di sopperire alle eventuali assenze del capitano Giovanni Di Lorenzo. Tuttavia, i dirigenti del club partenopeo non stanno ragionando solo sull’immediato futuro.

I campani vorrebbero infatti chiudere con il Bari anche per l’acquisto di altri due calciatori da aggregare all’organico di mister Luciano Spalletti in estate. Stiamo parlando di Walid Cheddira e di Elia Caprile, portiere classe 2001. Quest’ultimo dovrebbe essere l’elemento designato per rimpiazzare probabilmente Salvatore Sirigu.

Calciomercato Napoli news, i due giocatori arriveranno in estate

A giugno dunque il Napoli potrebbe mettere la mani su altri due calciatori tramite il calciomercato estivo. Il marocchino Walid Cheddira dovrebbe dunque lasciare il Bari dopo aver ben figurato con la sua Nazionale al Mondiale disputato in Qatar e concluso al quarto posto, massimo risultato ottenuto nella rassegna iridata. Nato a Loreto e sotto contratto con i pugliesi fino a giugno del 2025, Cheddira in questa stagione ha saputo distinguersi finora con ben 15 reti e 5 assist in 16 presenze totali tra campionato e Coppa Italia.

Nel frattempo però il Napoli non ha ancora concluso un altro affare di calciomercato con la Sampdoria, ovvero quello riguardante il ritorno di Nikita Contini. L’estremo difensore dovrebbe dunque tornare dall’ennesimo prestito questa volta vissuto con la maglia dei blucerchiati ma questi ultimi lo libereranno solamente quando saranno certi di avere in mano un sostituto adeguato su cui puntare per il resto della stagione.

