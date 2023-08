Calciomercato Napoli News/ In difesa si pensa a Murillo, per Lozano niente MLS (oggi 3 agosto 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: PIACE MURILLO

Sempre alla ricerca di un difensore centrale per sostituire Kim Min-Jae, il calciomercato Napoli sonda diversi elementi: il nome nuovo arriverebbe dal Brasile e si tratterebbe di un classe 20002. Murillo Santiago Costa dos Santos, conosciuto semplicemente come Murillo (da non confondersi con il colombiano che ha giocato per Inter e Sampdoria nel nostro campionato) è un brasiliano ancora giovane e dunque plasmabile da Rudi Garcia; ha già messo insieme 27 presenze ufficiali con il Corinthians tra cui quattro apparizioni in Copa Libertadores (tutte da titolare), dunque è un calciatore che in Sudamerica ha già maturato una certa esperienza ma è chiaramente da verificare nel calcio europeo.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Wendel, si può fare! Lozano in Usa, corsa contro il tempo (2 agosto 2023)

Per strapparlo alla concorrenza potrebbero bastare 3-4 milioni di euro; il vantaggio per Murillo è dunque quello di poter selezionare un difensore a basso costo e poi puntare su un’eventuale plusvalenza (come nel caso di Kim Min-Jae, da vedere poi se dopo una o più stagioni), lo svantaggio sarebbe appunto quello di avere un giocatore meno pronto alla nostra Serie A. Staremo a vedere, Aurelio De Laurentiis aveva detto di non avere fretta nella ricerca del difensore centrale e in effetti all’inizio di agosto sta ancora valutando il da farsi tra i tanti nomi che sono segnati sul suo taccuino.

Calciomercato Napoli News/ Lozano vola verso Los Angeles, tre nomi per sostituirlo (1 agosto 2023)

LOZANO, NIENTE MLS

Si è chiusa invece la pista del calciomercato Napoli che portava alla cessione di Hirving Lozano: il messicano, che non rientrerebbe nei piani di Rudi Garcia almeno come titolare, è in uscita: Aurelio De Laurentiis lo ha messo al corrente della cosa, sottolineando che la conferma sarebbe possibile solo con un rinnovo del contratto a cifre più basse rispetto a quelle attuali. Nonostante questo però, lo stesso presidente del Napoli ha rifiutato un’offerta arrivata dal Los Angeles FC: la società californiana aveva messo sul piatto 10 milioni di euro per accogliere Lozano nella MLS, ma De Laurentiis è evidentemente convinto di poter guadagnare una cifra maggiore.

Calciomercato Napoli News/ Faraoni in, Zanoli out. E Mavropanos... (lunedì 31 luglio 2023)

Dunque, al momento Lozano (che, almeno pare, aveva già un accordo con il Los Angeles FC) rimane a disposizione di Rudi Garcia: il piano però sarebbe comunque quello di venderlo anche perché il messicano avrebbe già detto no al rinnovo ribassato, il suo stipendio non è più compatibile con l’attuale monte ingaggi del Napoli e il rendimento della passata stagione non giustificherebbe comunque un rinnovo a certe cifre. Il calciomercato in entrata negli Stati Uniti è già ufficialmente chiuso: niente Major League Soccer per Lozano, ma restano aperte altre piste…











© RIPRODUZIONE RISERVATA