Calciomercato Napoli News/ James, Lozano e il ritorno di Zapata? (ultime notizie)

Il Napoli sul calciomercato sta lavorando per prendere due calciatori molto importanti. Nel mirino ci sono Hrving Lozano e James Rodriguez che potrebbero radicalmente cambiare il reparto offensivo. Secondo La Gazzetta dello Sport pare che se dovessero arrivare i due talentuosi centrocampisti potrebbe essere ceduto un fedelissimo di Carlo Ancelotti, José Maria Callejon. Il contratto dello spagnolo è in scadenza 2020 e non è da escludere dunque che si possa decidere di cederlo per evitare di perderlo tra un anno a parametro zero. Attenzione perché come accennato a Carletto il ragazzo piace moltissimo tanto da considerarlo insieme a Kalidou Koulibaly l’unico imprescindibile del suo scacchiere tattico.

Calciomercato Napoli News: possibile ritorno per Zapata

Il calciomercato del Napoli potrebbe molto presto subire una sterzata con la possibilità di acquistare un attaccante in grado di fare la differenza. Secondo quanto riportato da Sky Sport Mauro Icardi sarebbe definitivamente tramontato, con il calciatore che starebbe spingendo per andare a giocare con Cristiano Ronaldo alla Juventus. Si è valutato anche l’acquisto a parametro zero di Fernando Llorente che ha comunque 34 anni. L’ultimo nome è quello di Duvan Zapata, sul quale il Napoli era all’inizio della sessione estiva di calciomercato. Sarebbe qualcosa di incredibile perché il ragazzo era stato portato in Italia proprio dagli azzurri nel 2013 quando aveva appena 22 anni. Gli azzurri avevano puntato su di lui, prendendolo dall’Estudiantes. In due stagioni però era riuscito a scendere in campo appena 37 volte, segnando comunque 11 gol. Dopo due anni in prestito all’Udinese e una buona stagione alla Sampdoria il ragazzo l’anno passato era riuscito a esplodere all’Atalanta segnando 23 gol e conquistando la Champions League con la Dea.

