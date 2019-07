CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ James Rodriguez, niente asta: spunta Pepé (ultime notizie)

Il calciomercato del Napoli ruota attorno a diversi nomi, ma quello di James Rodriguez è sempre d’attualità. La lunga trattativa potrebbe però arrivare ad uno stallo visto che, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky a “Calciomercato – L’Originale”, il presidente De Laurentiis non è intenzionato a partecipare ad un’asta per il calciatore colombiano: ““Il Real ha mantenuto il punto – ha spiegato Di Marzio – Pretende l’intero cartellino e il Napoli una spesa così è tutta insieme non la può fare. De Laurentiis è disponibile solo a determinate condizione sperando che non si faccia sedurre dall’Atletico Madrid. I Colchoneros ci stanno provando ma il Napoli spera ancora che il Real non cede mai facilmente un calciatore ai rivali cittadini”. Non è chiaro però, se James Rodriguez dovesse saltare, quale potrebbe essere l’obiettivo alternativo del Napoli, considerando che Ancelotti sta cercando un calciatore dalle caratteristiche ben precise come quelle del colombiano.

Calciomercato Napoli News, si vira su Pepé?

Un’ipotesi per ravvivare il calciomercato del Napoli all’orizzonte in realtà ci sarebbe e riguarderebbe Nicolas Pépé del Lille, giocatore che era entrato per un breve periodo anche nel mirino dell’Inter e sul quale avrebbe buttato l’occhio anche il Paris Saint Germain. Un’operazione non meno difficile da portare a casa rispetto a quella relativa a James Rodriguez, ma ci sarebbe una contropartita che potrebbe interessare al club francese. Il Lille infatti ha chiesto informazioni Ounas, ma in ogni caso per mettere le mani sul giocatore ivoriano servono 60/65 milioni. Sicuramente una cifra che De Laurentiis non investirebbe su Pépé, considerando che il problema per chiudere James Rodriguez è proprio quello relativo al costo di un cartellino che il Real Madrid mantiene troppo alto. Vedremo se si tratterà del classico specchietto per allodole o se Pépé potrà diventare una pista concreta per gli azzurri.

