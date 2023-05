Calciomercato Napoli News/ Kim-United si fa con clausola, Doekhi tra le alternative

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: KIM-UNITED, QUASI FATTA

Sembra davvero fatto il primo colpo del calciomercato Napoli… che in realtà sarà una cessione. Dopo una sola stagione, Kim Min-Jae lascerà i partenopei: uno dei grandi protagonisti dello scudetto saluta, il Manchester United fa sul serio e quell’accordo che si diceva vicino già qualche giorno fa potrebbe diventare ufficialità entro il 15 luglio. Perché questa data? Lo avevamo scritto: il contratto di Kim Min-Jae prevede che si possa sfruttare la clausola rescissoria (compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro) non oltre la metà di quel mese, dunque è chiaro che il Manchester United voglia approfittarne per evitare di scatenare un’asta e che il prezzo del centrale sudcoreano possa impennarsi.

Erik Ten Hag avrà dunque a disposizione un calciatore da affiancare a Lisandro Martinez e Raphael Varane – mentre Harry Maguire è in uscita – rinforzando il suo reparto arretrato; il calciomercato Napoli dal canto suo saluterà con dolore Kim Min-Jae, che aveva preso in maniera più che degna il posto di Kalidou Koulibaly, ma è anche consapevole di dover aprire a qualche sacrificio, sotto forma di ottima plusvalenza comunque, per dare nuova linfa a una squadra che il prossimo anno dovrà provare a ripetersi in campionato e soprattutto confermare la straordinaria campagna europea, che ci ha detto come il Napoli possa realmente giocarsi l’accesso almeno alla semifinale.

CHI SOSTITUIRÀ KIM MIN-JAE?

Con Kim Min-Jae destinato al Manchester United, il calciomercato Napoli deve già pensare al calciatore che ne prenderà il posto: Amir Rrahmani dovrebbe essere confermato, ma né Juan Jesus né Ostigard sembrano avere i crismi del titolare al centro della difesa. Così, si fanno le valutazioni: il sogno sarebbe Giorgio Scalvini, cresciutissimo quest’anno e molto utile per nazionalità e carta d’identità molto giovane. Il problema è che l’Atalanta ne fa giustamente una valutazione parecchio alta, e dunque è da capire se Aurelio De Laurentiis voglia investire tanti soldi in un solo ruolo e per un singolo calciatore.

Esistono allora due alternative, come riporta il Corriere del Mezzogiorno: Kevin Danso è un austriaco del 1998 che sta disputando un ottimo campionato in Francia con il Lens, capace di battere il Psg e rappresentare a lungo una minaccia concreta ai parigini nella corsa alla vittoria della Ligue 1. Poi abbiamo l’olandese Danilho Doekhi: coetaneo di Danso, gioca nell’Union Berlino e in questa stagione ha raggiunto gli ottavi di Europa League, maturando dunque una buona esperienza internazionale. I due hanno cinque anni più di Scalvini, ma potrebbero essere acquistati ad un prezzo di saldo rispetto al centrale dell’Atalanta: chiaramente, con il passare del tempo altri nomi si inseriranno nella lista di Cristiano Giuntoli e, il Napoli lo ha imparato molto bene, non sempre nome e pedigree dicono tutto di un calciatore, basti pensare a Kim…











