Miralem Pjanic è un nuovo calciatore del CSKA di Mosca. Il centrocampista della nazionale bosniaca, con un passato anche fra le fila di Roma e Juventus, ha firmato nelle scorse ore un accordo con il club moscovita, spegnendo quindi le numerose voci di calciomercato circolanti negli ultimi giorni. Pjanic era infatti stato associato anche a diverse squadre della Serie A, a cominciare dal Genoa, ma alla fine ha scelto di trasferirsi in Russia, dopo anni in cui ha giocato nell’Europa occidentale, regalando anche grandissime prestazioni.

Manolas alternativa a Hummels, calciomercato Roma/ Dopo Hermoso atteso arrivo di un altro big in difesa

Il centrocampista classe 1990 inizia quindi una nuova avventura dopo aver firmato un contratto della durata di un anno, con possibilità di rinnovare per una seconda stagione qualora le cose dovessero andare nel migliore dei modi, e ieri è già stato presentato in una maniera senza dubbio pittoresca. Miralem Pjanic, soprannominato il Principe, è entrato presso l’Arena CSKA, lo stadio appunto della squadra moscovita, in sella ad un cavallo con mantella rossa e blu, i colori del club.

OSIMHEN AL GALATASARAY/ Calciomercato Napoli: rinnovo prima della cessione in prestito (2 settembre 2024)

MIRALEM PJANIC SUL CAVALLO: I COMMENTI DI DE ROSSI E BORRIELLO

Un siparietto che ha fatto il giro del mondo e che non è passato inosservato anche agli occhi di Daniele De Rossi, di recente esonerato dalla Roma, che ha commentato il tutto su Instagram, ricevendo anche la risposta di Marco Borriello, ex attaccante dei giallorossi, che ironico ha invece scritto: “Dal cammello al cavallo è un attimo”.

Il riferimento di quest’ultimo è ovviamente al Sharjah FC, la precedente squadra di Miralem Pjanic, negli Emirati Arabi Uniti. Un’operazione che però non sembra aver convinto i più, a cominciare da Dmitry Bulykin, ex calciatore russo, secondo cui si è trattato di un trasferimento “incomprensibile”, una trattativa che non porta alcun vantaggio al CSKA Mosca anche per via dell’età, 34 anni: Bulykin avrebbe preferito un giovane talento russo, ma non è da escludere possa ricredersi qualora Pjanic dovesse tornare a giocare al suo livello.

Diretta/ Inter Cremonese Primavera (risultato finale 2-0): doppietta di Berenbruch! (31 agosto 2024)

MIRALEM PJANIC, LA CARRIERA DEL NAZIONALE BOSNIACO

Ricordiamo che l’ex calciatore del Barcellona era rimasto senza alcuna squadra dopo l’esperienza araba, e quello con il CSKA Mosca potrebbe essere forse l’ultimo contratto della sua prestigiosa carriera iniziata nel 2006 fra le giovanili della squadra francese del Metz. Era quindi arrivato lo sbarco in prima squadra poi il passaggio al Lione nell’estate del 2008.

Fu proprio lì che la Roma lo pescò nel 2011, quindi il trasferimento a Torino, sponda Juventus, nel 2016, e poi l’approdo nel Barcellona in cambio di 60 milioni di euro. In Spagna Pjanic non brillò però come nelle precedenti stagioni e dopo un solo anno venne ceduto in prestito al Besiktas, quindi lo sbarco nel 2022 in Arabia e infine l’approdo in Russia di queste ore. La speranza è che per Pjanic quella nella fredda Mosca possa essere una nuova grande esperienza, e che possa tornare ad essere realmente il Principe: ci riuscirà?