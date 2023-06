Calciomercato Napoli News/ Koopmeiners-Samardzic, doppio colpo! Occhio a Boulaye Dia (25 giugno 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: DOPPIO COLPO IN MEZZO?

Due acquisti a centrocampo: sarebbe questo il piano del calciomercato Napoli per l’inizio di luglio, un doppio colpo nel settore nevralgico per regalare a Rudi Garcia maggiore profondità nella rosa. Al momento infatti sembra che i due arrivi – sempre che siano concretizzati, ed è tutt’altro che scontato – non andranno a sostituire elementi che saranno venduti: del resto Zambo Anguissa e Lobotka sono intoccabili, alla fine a partire potrebbe essere Piotr Zielinski ma il polacco vorrebbe restare a Napoli, e dunque per il doppio impegno campionato-Champions League la rosa di Rudi Garcia verrà ampliata e migliorata in qualità e soluzioni.

Per quanto riguarda i due nomi, sono già emersi a lungo nelle ultime settimane: si tratta infatti di Teun Koopmeiners e Lazar Samardzic. Il primo già titolare nella nazionale olandese e protagonista di un’ottima stagione con l’Atalanta, il secondo un giovane (classe 2002) che è emerso nell’Udinese e ha parecchi estimatori, tra cui anche il Milan che ci starebbe pensando seriamente. Entrambi andrebbero ad agire sulle mezzali, entrambi potrebbero agevolmente avanzare la loro posizione in un ipotetico 4-2-3-1; come detto il calciomercato Napoli ci sta lavorando ma le due trattative non sono semplici anche per la concorrenza, staremo a vedere se almeno uno dei due sbarcherà a vestire la maglia dei campioni d’Italia o bisognerà rivolgersi altrove.

IDEA BOULAYE DIA

Intanto però il calciomercato Napoli ragiona anche sull’attacco. In queste ultime ore i partenopei si sono aggiunti alla lunga lista di pretendenti per Boulaye Dia: protagonista di un grande campionato con la Salernitana, il senegalese che ha anche giocato i Mondiali sarà riscattato dagli amaranto che verseranno 12 milioni di euro nelle casse del Villarreal, ma poi è abbastanza facile che il futuro di Dia sia altrove anche perché la clausola rescissoria da 25 milioni di euro non è altissima. Nonostante questo, si tratta di un prezzo che in Italia difficilmente qualcuno spenderà interamente cash: dunque anche il calciomercato Napoli, come già Fiorentina, Lazio e Inter che sono sulle tracce dell’attaccante, ragionerebbe sulle contropartite tecniche.

I campioni d’Italia per esempio potrebbero mettere sul piatto i due elementi del vivaio Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin che, alla ricerca di maggior minutaggio per essere protagonisti in Serie A, potrebbero accettare di non allontanarsi troppo da casa ma comunque andare a giocarsi concretamente un posto nella formazione titolare. Vedremo: Boulaye Dia alla fine potrebbe anche lasciare il nostro campionato e trasferirsi all’estero, da questo punto di vista le possibilità sono davvero concrete anche se rimanere in Italia e giocare la Champions League con i campioni in carica della Serie A potrebbe essere stuzzicante per l’attaccante senegalese…











