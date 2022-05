Calciomercato Napoli news/ Koulibaly in bilico, idea Bernardeschi (ultime notizie)

Il calciomercato del Napoli sta per entrare nel vivo, ma attenzione al discorso uscite. Dopo aver dato l’addio a Lorenzo Insigne, nuovo calciatore del Toronto, i partenopei potrebbero presto salutare altre due pedine fondamentali come Ospina e Mertens, entrambi in scadenza di contratto. Ma non solo. Kalidou Koulibaly potrebbe mettere fine alla sua carriera in azzurro per sposare la causa di un top club internazionale…

Pallino da diverso tempo di Juventus e Inter, il difensore senegalese piace a diverse società europee e le trattative per il rinnovo con il Napoli sono lontane dalla fumata bianca. Il centrale è in scadenza 2023 e il suo cartellino potrebbe essere acquistato per 35-40 milioni di euro. In primissima fila troviamo Chelsea e Paris Saint-Germain, ma attenzione anche all’interesse del Barcellona di Xavi.

CALCIOMERCATO NAPOLI: IDEE BERNARDESCHI-DEULOFEU

Con l’addio di Insigne, il calciomercato del Napoli si concentrerà soprattutto sul reparto avanzato e sono diversi i nomi sul taccuino della dirigenza partenopea. Un profilo nuovo è quello di Federico Bernardeschi, esterno offensivo in scadenza di contratto con la Juventus. Il 28enne ha un ingaggio che rientra nei parametri azzurri e potrebbe essere un’alternativa convincente. Altra ala che fa gola ai campani è Gerard Deulofeu, esterno spagnolo reduce da un’ottima stagione con l’Udinese. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i friulani valutano il classe 1995 tra i 15 e i 20 milioni di euro. Come vice-Osimhen, invece, il profilo accostato al Napoli nelle ultime ore è quello di Marko Arnautovic, sul taccuino anche di Milan e Juventus. Infine, pista Cambiaso per la fascia sinistra di difesa. Queste le parole del suo agente Giovanni Bia a Kiss Kiss Napoli: “Il ragazzo ha fatto molto bene a Genova, ci sono tante squadre italiane e europee che gli hanno messo gli occhi addosso. Napoli? A tutti intesserebbe giocare nel Napoli, lui ora ha un contratto col Genoa e bisogna parlare con il club rossoblù”.

