Calciomercato Napoli news/ Koulibaly in bilico, Nandez-Barak per il centrocampo

Molto del calciomercato del Napoli passerà dalle uscite. Dato l’addio a Lorenzo Insigne, i partenopei si apprestano a salutare Mertens e Ospina, entrambi in scadenza di contratto. Ma non solo: tutto da scrivere il futuro di Kalidou Koulibaly. In scadenza 2023, il senegalese fa gola a diversi top club europei – Juventus e Barcellona in testa – la dirigenza azzurra chiede 40 milioni di euro per il suo cartellino.

Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe già individuato il possibile sostituto. Se Ostigard andrà a ricoprire il ruolo di quarta scelta, al posto di KK potrebbe arrivare Min-jae Kim. Il sudcoreano piace da tempo ai campani: il direttore sportivo Giuntoli lo segue da oltre un anno ed è rimasto stregato dalle sua qualità. Il centrale, infatti, è reduce da un’ottima stagione con la maglia del Fenerbahce ed è pronto per il salto di qualità.

CALCIOMERCATO NAPOLI: BARAK-NANDEZ PER IL CENTROCAMPO

Per quanto riguarda il calciomercato in entrata, il Napoli è pronto a regalare a Luciano Spalletti almeno due innesti per il centrocampo. Uno degli obiettivi principali è Antonin Barak, protagonista nelle ultime due stagioni con la maglia del Verona. Secondo L’Arena, resta ancora ampia la distanza tra domanda e offerta, ma i contatti proseguono. Un altro rinforzo è atteso con la partenza di Demme, nel mirino del Valencia. Secondo Radio Kiss Kiss, i partenopei sono pronti a tornare alla caricare per Nahitan Nandez, in uscita dal Cagliari. Altro profilo che fa gola al diesse Giuntoli è quello di Ederson: secondo La Gazzetta dello Sport, il brasiliano della Salernitana piace anche a Inter e Atalanta. Per l’attacco, il nome più caldo è Gerard Deulofeu. Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli ha già raggiunto l’intesa con l’entourage dello spagnolo sull’ingaggio, ma c’è da trovare la quadra con l’Udinese. Gli azzurri hanno messo sul piatto 18 milioni di euro, cifra ritenuta insufficiente dai friulani. Verso l’addio, invece, Matteo Politano: secondo Repubblica, il trasferimento al Valencia potrebbe ricevere il via libera con il prestito oneroso con obbligo di riscatto.

