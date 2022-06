CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Koulibaly può partire, Bernardeschi arriva?

Calciomercato Napoli news: Koulibaly alla Juventus?

Calciomercato Napoli: il club partenopeo è alle prese con un rinnovamento che il tecnico Luciano Spalletti sta seguendo da vicino e che il presidente Aurelio De Laurentiis sta gestendo in prima persona. Un paio di partenze eccellenti potrebbero segnare l’estate del Napoli. Innanzitutto la trattativa per il rinnovo di Dries Mertens, con il giocatore belga corteggiato anche della Lazio. Ma non bisogna dimenticare che Kalidou Koulibaly piace sempre di più alla Juventus, che dopo l’addio di Giorgio Chiellini potrebbe consegnare al gigante senegalese le chiavi della difesa.

De Laurentiis ha sottolineato come il club non pregherà nessuno per rimanere: “Sono due campioni importanti, cui io voglio bene, ma dipenderà da loro se sceglieranno soltanto la vile moneta oppure se vivere una realtà come Napoli possa essere un privilegio. Noi non vogliamo mandare via nessuno, ma non faremo follie per i giocatori“. Il contratto di Mertens è in scadenza, per Koulibaly potrebbe arrivare un conguaglio importante.

Calciomercato Napoli news: piace Bernardeschi

Per il calciomercato del Napoli le risorse saranno comunque reinvestite su arrivi pensati per potenziare la squadra. Piace molto il profilo di Federico Bernardeschi e sempre il presidente Aurelio De Laurentiis ha sottolineato come la questione si già stata analizzata anche con Spalletti. “Ho incontrato il suo agente tre settimane fa a Montecarlo, poi ho parlato anche con Spalletti per verificare se fosse adatto al suo modo di calcio.”

Bernardeschi ha chiuso il suo rapporto con la Juventus a parametro zero e ora potrebbe abbracciare la causa azzurra, riuscendo a lavorare bene sia nel 4-3-3 sia in un eventuale 4-2-3-1, moduli che Spalletti conosce bene e che ha sempre utilizzato nella sua carriera da allenatore. Il presidente azzurro ha invece smentito possibili contatti per un ritorno dell’uruguaiano Cavani a Napoli, idea paventata dagli osservatori di calciomercato negli ultimi giorni.

