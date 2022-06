Calciomercato Napoli news/ Koulibaly rifiuta il rinnovo. Deulofeu, ballano 3 milioni

Importanti novità sul calciomercato del Napoli. Gli ultimi aggiornamenti riguardano il futuro di Kalidou Koulibaly, in scadenza di contratto giugno 2023. Le trattative per il rinnovo proseguono e secondo il Corriere dello Sport non arrivano buone novelle per i tifosi partenopei: il senegalese ha rifiutato la prima proposta di Aurelio de Laurentiis.

Il Napoli è pronto a fare di tutto per trattenere Koulibaly, ma le sirene dall’estero complicano le trattative. La dirigenza partenopea chiede 40 milioni di euro per il cartellino dell’ex Genk, al Maradona dal 2014, e sulle sue tracce ci sono Chelsea e Barcellona, senza dimenticare le voci sulla Juventus. Il rischio è che il difensore vada a scadenza: potrebbe firmare con il nuovo club a partire da gennaio 2023.

CALCIOMERCATO NAPOLI: LE ULTIME SU DEULOFEU

Diversi gli obiettivi di calciomercato del Napoli per il reparto arretrato, un colpo è vicinissimo: parliamo di Leo Ostigard. Secondo il Corriere dello Sport, l’intesa con il Brighton è vicinissima sulla base di 5-6 milioni di euro. Già raggiunto l’accordo con l’entourage del calciatore su ingaggio e durata del contratto. Altro profilo che piace al diesse Giuntoli è Min-jae Kim, classe 1996 del Fenerbahce. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, c’è da battere la concorrenza di Siviglia e Rennes. Nome nuovo per il centrocampo: secondo Radio Punto Nuovo, è stato effettuato un sondaggio con la Spal per Salvatore Esposito. Il talento piace anche ad altri club di Serie A (Sassuolo, Monza e Sampdoria), ma gli azzurri sono in pole. Infine, gli ultimi aggiornamenti sulla pista Gerard Deulofeu: l’operazione con l’Udinese va avanti, ballano 3 milioni di euro tra domanda e offerta. In ballo c’è anche la posizione di Zerbin, talento che piace molto alla dirigenza friulana.

