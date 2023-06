Calciomercato Napoli News/ La Lazio spinge per Zielinski, può saltare Kim allo United (8 giugno 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: ZIELINSKI, C’È LA LAZIO

Il calciomercato Napoli non si può rilassare: i partenopei hanno appena vinto lo scudetto dopo 33 anni, ma devono già programmare la prossima stagione che dovrà essere quella della conferma su certi livelli. Non è ancora stato assorbito l’addio di Luciano Spalletti, e già ci sono altri calciatori che potrebbero lasciare: tra questi Piotr Zielinski, che forse in questa stagione non è stato tra i principali protagonisti del Napoli (sono altri i nomi finiti in copertina rispetto alla mezzala polacca) ma certo resta un grande talento, magari mai sbocciato fino in fondo, che ha sempre dimostrato la sua importanza nella squadra.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ ADL shock: "42 nomi in ballo per l'allenatore" (8 marzo 2023)

Zielinski sarebbe entrato nel mirino della Lazio, vista la presenza in panchina di quel Maurizio Sarri che proprio a Napoli ha contribuito alla sua crescita: il calciatore dunque potrebbe pensare di riunirsi al suo vecchio allenatore anche per affrontare una nuova sfida nella sua carriera. Tuttavia, come riportano le indiscrezioni de Il Mattino, lo stesso Zielinski sarebbe intenzionato a rimanere: avrebbe infatti rivelato ad alcuni amici come il suo principale desiderio sia quello di vestire ancora la maglia del Napoli, essendo molto legato a questa piazza. Certamente poi gli scenari del calciomercato possono essere imprevedibili, e dunque il polacco potrebbe essere uno dei giocatori a lasciare i campioni d’Italia.

Calciomercato Napoli News/ Anche Martinez Quarta per la difesa, Osimhen va blindato (mercoledì 7 giugno 2023)

KIM-UNITED, SALTA TUTTO?

Sempre sul fronte cessioni, parlando del calciomercato Napoli si dà per assodata, da parecchie settimane, quella di Kim Min-Jae: il centrale sudcoreano ha trovato un accordo con il Manchester United, e dunque dopo una stagione dovrebbe lasciare i partenopei per accasarsi in Premier League. Usiamo però il condizionale perché nelle ultime ore lo scenario sarebbe cambiato: incredibilmente, i Red Devils potrebbero cambiare obiettivo per la loro difesa (reparto nel quale dovrebbe registrarsi l’addio di Harry Maguire). L’Equipe ha infatti riportato una voce secondo cui Axel Disasi, centrale del Monaco, non vedrebbe l’ora di giocare nel Manchester United e avrebbe già svuotato il suo armadietto al Louis II.

Nuovo allenatore Napoli/ De Laurentiis ha scelto: Italiano è il primo nome sulla lista (6 giugno 2023)

Ora, quello che si attende è un accordo tra i due club perché Disasi avrebbe già trovato quello con la sua nuova squadra: naturalmente c’è anche la possibilità che Erik Ten Hag apra all’acquisto di due difensori, così da rinnovare un reparto che qualche grattacapo lo ha creato; tuttavia il Manchester United deve sistemarsi in altre zone del campo, quindi se dovesse chiudere per Disasi potrebbe non vedere più come una priorità l’affare Kim Min-Jae. A questo punto il Napoli spera: l’obiettivo chiaramente è quello di confermare il sudcoreano che è stato uno dei grandi pilastri (a sorpresa, dobbiamo dirlo) nella vittoria dello scudetto, ma staremo a vedere cosa succederà.











© RIPRODUZIONE RISERVATA