Calciomercato Napoli News/ Lacroix stuzzica per la difesa, Soumaré come vice-Lobotka (oggi 20 luglio 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: LACROIX DIVENTA FAVORITO

Con Kim-Min Jae ufficialmente venduto al Bayern Monaco, il calciomercato Napoli ha aperto realmente la caccia al difensore centrale che dovrà prendere il posto del sudcoreano. Aurelio De Laurentiis non ha fretta e potrebbe anche chiudere ad agosto, di certo però il fatto che l’addio di Kim fosse nell’aria da tempo ha già permesso al Napoli di guardarsi intorno e fare una cernita dei difensori che potrebbero essere acquistati. Di alcuni abbiamo già parlato tempo addietro; Rudi Garcia dirà la sua, e uno dei nomi che stuzzicano l’allenatore francese è quello del connazionale Maxence Lacroix, originario della Guadalupoa.

Classe 2000, gioca nel Wolfsburg da tre stagioni: centrale di stazza (190 centimetri), nell’ultima annata e in generale nella sua esperienza in Bundesliga è stato impiegato sia in una difesa a tre che in un reparto a quattro, è duttile e ancora piuttosto giovane e, soprattutto, il prezzo del cartellino (si potrebbe chiudere anche a 15 milioni di euro) non spaventa più di tanto ed è inferiore a quello di altri elementi che sono stati presi in considerazione. Questo ovviamente non significa che sarà Lacroix il sostituto di Kim Min-Jae, ma la situazione va tenuta comunque monitorata…

SOUMARÉ PER IL CENTROCAMPO

Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista ideale per il calciomercato Napoli sarebbe Boubakary Soumaré. Si tratta di un calciatore francese di 24 anni, che dal 2021 gioca nel Leicester: adesso le Foxes sono mestamente retrocesse nel Championship e per Soumaré si aprirebbero le porte della cessione, per provare a confermarsi in uno dei principali campionati in Europa. Il profilo è quello di un giocatore che possa stazionare davanti alla difesa, rappresentando di fatto un’alternativa a Stanislav Lobotka ma anche potendo giocare insieme allo slovacco, eventualmente quando Rudi Garcia dovesse aprire al 4-2-3-1.

Dal punto di vista delle occasioni, il cartellino di Soumaré non costa troppo (specialmente con la retrocessione del Leicester) e poi c’è il fatto, chiaramente da valutare quanto preso in considerazione, che il francese ha già giocato con Victor Osimhen, ai tempi del Lille e dopo aver lasciato il Psg che è il club che lo ha fatto crescere. Anche qui, bisogna valutare tutto il pacchetto: non è certo detto che alla fine il calciomercato Napoli si fiondi su Soumaré, ma potrebbe essere un buon elemento per allungare le rotazioni o comunque prendere il posto di Diego Demme, che come sappiamo potrebbe partire.











