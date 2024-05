Calciomercato Napoli news/ Le richieste di Conte: da Buongiorno a Lucca per l’attacco! (2 maggio 2024)

Sta prendendo forma il Napoli di Antonio Conte e lo vediamo dalle prime mosse di calciomercato. Archiviato il discorso del contratto del mister salentino (60 milioni più premio scudetto) il discorso ora è sulla costruzione della squadra. Per quel che conosciamo Conte, più ancora dei soldi, seppur importanti, vuole solide garanzie tecniche dal presidente Aurelio De Laurentiis: pretende di avere l’ultima parola sulle mosse di calciomercato, lavorando a stretto contatto con il neo ds Manna. Tutti i discorsi che ci eravamo fatti fino a 10 giorni fa sono andati in fumo: conte non vuole fare rivoluzioni, crede nella rosa attuale e ha posto dei paletti: il suo Napoli dovrà ripartire dai titolari dello scorso anno e l’unica deroga al calciomercato la farà sulla cessione di Osimehn che è al bivio tra Chelsea e Psg.

Kvaratskhelia via dal Napoli?/ Calciomercato, offerta monstre dal Psg: deciderà Conte (28 maggio 2024)

Calciomercato Napoli news, ecco il sostituto di Osimehn, arriva dall’Udinese!

Per il resto Conte è stato chiaro, Kvara non si tocca, e anche Di Lorenzo andrà convinto a rimanere e non sarà facile visto che ha già ricevuto le offerte di Juventus, Inter e Roma. A centrocampo si riparte da Anguissa e Lobotka, mentre servirà un ritocchino in difesa: l’obiettivo di calciomercato è portare Buongiorno a Napoli, ma la richiesta di Cairo è molto chiara. La base d’asta è di 40 milioni e da li non si scende, pure il Milan è interessato ma la qualificazione in Conference del Torino potrebbe cambiare le carte in tavola. La ciliegina sulla torta, sarà il sostituto di Osimehn in attacco: tutti parlano di Lukaku ma il vero obiettivo di Conte, che soddisfa anche De Laurentiis, è Lucca dell’Udinese, quest’anno autore di 8 reti e nel giro della nazionale. Un giocatore già pronto ma anche futuribile che rappresenta un investimento nel calciomercato, in vero stile Napoli. Il costo non dovrebbe superare i 25 milioni e magari sarà l’occasione per parlare con l’Udinese anche di Samardzic.











© RIPRODUZIONE RISERVATA