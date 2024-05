CALCIOMERCATO NAPOLI/ Antonio Conte, nuovo allenatore: 3 anni e 60 milioni! (ultime notizie, 28 maggio 2024)

Il Napoli è un animale ferito che vuole subito rialzare la testa e lo farà sicuramente in questa sessione di calciomercato. Il presidente De Laurentiis l’aveva già detto a chiare lettere: farò un grande calciomercato e costruirò un Napoli vincente per i prossimi anni. E dalle prime mosse di mercato c’è da crederci, la decisione di portare Antonio Conte è la garanzia migliore delle ambizioni altissime. La piazza di Napoli, ormai da tempo critica verso DeLa e stanca, come tutte le realtà passionali si deprime facilmente ma al tempo stesso riesce a rialzarsi e ad esaltarsi poco dopo. Conte al Napoli è la medicina giusta che sta spazzando via le scorie degli ultimi mesi di Spalletti e dell’ultimo campionato sciagurato. Il presidente del Napoli ha deciso di affidarsi al migliore in circolazione: come abbiamo già scritto l’allenatore salentino era stato corteggiato già a gennaio ma aveva cortesemente declinato, sapeva bene che c’era qualcosa di marcio dentro la squadra e che nemmeno lui sarebbe riuscito a ribaltare una situazione ormai compromessa. Ma non aveva chiuso la porta al Napoli e, sfumato il Chelsea, non convinto dal progetto-Milan, Conte è tornato a bussare in casa Napoli.

Calciomercato Napoli news: da Antonio Conte un sì da 60 milioni

Dopo giorni di febbrili trattative, scambio di documenti, richiesta di garanzie tecniche e di investimenti, pare che sia tutto fatto tra il Napoli e Conte: un contratto lungo, di tre anni, per una spesa totale di 60 milioni. Ora tutte le attenzioni sono sulle imminenti mosse di calciomercato del Napoli di Conte: via Osimehn ma dentro Lukaku più 100 milioni. L’attaccante di proprietà del Chelsea non è il prototipo di calciatore che piace a De Laurentiis: ha ormai 31 anni, prende 8 milioni di ingaggio, pesa per 43 milioni sul bilancio e non è rivendibile. Il Napoli, guardando al calciomercato, preferirebbe un profilo alla David, attaccante del Lille. Ma prendere o lasciare, Conte è fatto così. Come Di Lorenzo, per il presidente può andarsene invece il mister lo vuole con sé. Altra retromarcia della società. Pure Kvara è stato motivo di scontro nel calciomercato del Napoli: l’allenatore in pectore lo vuole a tutti i costi, DeLa si era già fatto la bocca buona pensando all’ennesima plusvalenza. E pensare che il calciomercato del Napoli è solo alle prime battute: i due, Conte e DeLa, sono uniti da una voglia matta di vincere, ma chissà se basterà questo a far durare il matrimonio.











