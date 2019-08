Calciomercato Napoli News/ Lozano a Roma per le visite mediche (ultime notizie)

Il calciomercato del Napoli potrebbe presto impreziosirsi dell’acquisto di un calciatore molto importante, Hirving Lozano. Secondo quanto riportato da Claro Sport il calciatore sarà martedì a Roma per le visite mediche che in questo caso non saranno solo di rito. L’esterno d’attacco del Psv Eindhoven infatti ha accusato un problema fisico non indifferente e il Napoli, prima di spendere una cifra importante, vuole essere sicuro di fare un investimento che possa portare profitto già in questa stagione. Ieri il calciatore non è stato convocato dagli olandesi per il match di Eredivise, una scelta anche abbastanza naturale viste le precarie condizioni fisiche. Lozano è un calciatore sicuramente importante che permetterebbe alla squadra di Carlo Ancelotti di crescere ancor di più dal punto di vista tecnico.

Calciomercato Napoli news, ultime notizie: la Fiorentina ci prova per Tonelli

Leonardo Tonelli piace proprio a tutti e in queste ultime ore ha iniziato a infuocare il calciomercato del Napoli. Non c’è solo il Parma su di lui, perché nelle ultime ore alla corsa si è aggiunta anche la Fiorentina. Secondo Sky Sport il centrale ex Empoli sarebbe diventato addirittura l’obiettivo numero uno di Daniele Pradè, per un colpo che si potrebbe chiudere anche nelle prossime giornate. Nato proprio a Firenze il 17 gennaio del 1990 il ragazzo è arrivato a Napoli nel 2016, giocando una stagione in prestito alla Sampdoria, e collezionando in azzurro appena sette presenze condite però almeno dalla gioia personale di tre reti. Classico difensore moderno il ragazzo si adatta bene sia alla difesa a quattro che a quella a tre, anche se al momento la via più naturale sarebbe quella della linea con due terzini e due centrali.

