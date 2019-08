CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Lozano ormai a un passo e James? (Ultime notizie)

Il calciomercato del Napoli sta per brindare all’acquisto di quella punta tanto richiesta da Carlo Ancelotti, per avere un adeguato ventaglio di alternative per il suo 4-4-2. Alla fine il prescelto è il messicano Hirving Lozano, per il quale i partenopei verseranno interamente la clausola rescissoria da 42 milioni di euro al suo attuale club, il PSV Eindhoven. L’agente Mino Raiola ha pensato a mediare con gli olandesi, l’affare comprenderà anche la sua commissione e vedrà Lozano arrivare a guadagnare uno stipendio annuo da 3,5 milioni a Napoli. Una scelta importante, Lozano è un veloce esterno estremamente abile negli inserimenti e a saltare l’uomo, ma può agire efficacemente anche da seconda punta ed è stata questa versatilità a convincere Ancelotti a puntare su di lui, piuttosto che rincorrere la suggestione Icardi. D’altronde già la precedente scelta di Pepé del Lille, poi sfumato, lasciava presagire il desiderio del tecnico di puntare su un esterno offensivo e non un centravanti.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, TELENOVELA JAMES

E James Rodriguez? Il calciomercato del Napoli non può dire di non aver vissuto in questa estate una vera e propria telenovela, col calciatore colombiano del Real Madrid segnalato a più riprese vicinissimo all’approdo in azzurro. Ma i Blancos non si sono mai spostati dalle loro esose richieste, con il presidente De Laurentiis che si è anche mostrato stizzito dalla poca voglia di trattare, da parte del Real, per un giocatore di fatto già messo ai margini dei piani del tecnico Zinedine Zidane. Il francese ha però affermato di non voler fare i conti con troppi esuberi alla fine del mercato, e dopo Ferragosto il Napoli potrebbe sferrare l’ultimo assalto al trequartista che potrebbe davvero cambiare il volto della squadra di Ancelotti: di sicuro per James la formula sarà quella a titolo definitivo, col Real Madrid indisponibile al prestito, ma la cifra dovrà scendere rispetto ai 45 milioni di euro inizialmente richiesti dagli spagnoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA