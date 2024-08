Calciomercato Napoli News: Romelu Lukaku resta in stand-by, ma l’affare può decollare a fine mercato

Romelu Lukaku resta un obiettivo concreto di calciomercato per il Napoli. Un nome che potrà tornare di moda soprattutto negli ultimi giorni delle contrattazioni, con il ds azzurro Giovanni Manna pronto a tornare alla carica. Secondo quanto riferisce Sky Sport, tramite l’esperto di calciomercato Luca Marchetti, il Napoli non molla l’osso per l’attaccante e non è detta l’ultima parola nella complicatissima trattativa con i blues. Ad alimentare le speranze degli azzurri, il possibile inserimento di Osimhen all’affare, malgrado il nigeriano stia attendendo dei segnali da parte del PSG.

Con l’eventuale coinvolgimento di Osimhen nella trattativa per Lukaku, come riporta La Gazzetta dello Sport, i londinesi sarebbero costretti a versare un conguaglio pesante per colmare la differenza tra domanda e offerta. Al momento, tuttavia, la valutazione del giocatore azzurro balla tra i 50 e i 60 milioni di euro, una cifra mostre anche per i Blues. Dunque, la telenovela Romelu Lukaku rischia di protrarsi fino alla fine del calciomercato.

Calciomercato Napoli News, Conte deluso? “Mi aspettavo di meglio”

Il calciomercato del Napoli sta destando non poche preoccupazioni nel tecnico azzurro, Antonio Conte, che in conferenza stampa ha espresso perplessità ed un pizzico di delusione per le mosse effettuate in sede di mercato. Un modo per spronare la dirigenza ad accelerare verso gli obiettivi e provare a stringere il cerchio: “Non dico che siamo all’anno zero del Napoli, ma in una situazione molto vicina allo zero. Non mi spaventa ma è meglio essere chiari anche con i tifosi che devono sapere bene la situazione”.

“MI aspettavo una situazione migliore. Su questo chiedo grande unità e compattezza per riportare il Napoli competitivo, ci vorranno tre mesi, sei, un anno non so, ma per ora so che incontreremo forti difficoltà”, ha spiegato il tecnico del Napoli.