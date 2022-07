CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Mertens si taglia lo stipendio, Kepa o Navas per la porta

Calciomercato Napoli news, Mertens si taglierebbe l’ingaggio

Il Napoli, così come le altre società del nostro campionato, ha cominciato ufficialmente il ritiro precampionato in questi giorni ma i dirigenti sono sempre al lavoro in cerca di rinforzi utili per potenziare l’organico tramite il calciomercato estivo. Uno che potrebbe fare al caso degli azzurri potrebbe ancora essere Dries Mertens, giocatore rimasto svincolato dopo il mancato rinnovo del contratto scaduto lo scorso 30 giugno.

Stando alle indiscrezioni provenienti dalla redazione di Sky Sport, pur di poter proseguire la propria carriera ai piedi del Vesuvio il belga sarebbe disposto a tagliarsi 500 mila euro dallo stipendio percepito fino al termine della passata stagione. I partenopei starebbero valutando questa possibilità ma nel caso in cui non fossero interessati allora per Mertens potrebbero riaprirsi le porte del Belgio dove l’Anversa, squadra dove gioca Radja Nainggolan, sarebbe pronto ad accoglierlo.

Calciomercato Napoli news, Navas o Kepa tra i pali azzurri

La finestra di calciomercato potrebbe consegnare un nuovo portiere al Napoli di mister Spalletti per l’annata calcistica che sta per cominciare. Nonostante Alex Meret sia, almeno secondo i rumors, vicino al prolungamento del suo contratto fino al giugno del 2027, rimane da non sottovalutare l’interesse azzurro nei confronti di Keylor Navas del Paris Saint-Germain e Kepa del Chelsea. Per il primo l’ingaggio proibitivo potrebbe essere un serio problema da affrontare per le politiche del club napoletano mentre rimane aperta la pista che porterebbe allo spagnolo, già accostato alla Lazio.

