Calciomercato Napoli news/ Navas in porta, Petagna al Monza. Spalletti: “Mertens…”

Calciomercato Napoli news: Navas tra i pali, Petagna piace a diverse squadre

Il Napoli continua a lavorare in questa finestra estiva di calciomercato al fine di potenziare la rosa. In partenza dagli azzurri rimane sempre Andrea Petagna, attaccante accostato da alcune settimane al neo promosso Monza. La richiesta dei campani per il cartellino della punta sarebbe da 15 milioni di euro e la formula sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto ma i brianzoli devono prima cedere qualcuno e nel frattempo altri club avrebbero sondato il terreno per l’ex Milan e SPAL.

In porta invece i partenopei seguono con grande interesse Keylor Navas, in uscita dal Paris Saint-Germain dove il titolare in questa stagione sarà l’azzurro Gianluigi Donnarumma. Il sudamericano potrebbe essere un obiettivo più facilmente raggiungibile rispetto a Kepa Arrizabalaga del Chelsea nonostante l’ingaggio importante e, secondo quanto riportato da Sky Sport, si valuta pure il profilo di Kevin Trapp dell’Eintracht Francoforte come alternativa.

Calciomercato Napoli news, il punto di mister Spalletti sulle mosse del club

In questa sessione di calciomercato estivo i dirigenti del Napoli si stanno ancora muovendo per consegnare a mister Luciano Spalletti un organico competitivo. Intervistato dal Corriere della Sera, il tecnico di Certaldo ha fatto il punto sulle mosse del club partenopeo spiegando: “Siamo riusciti a fare grandi cose, con quasi mezza squadra con il contratto a scadenza. Dybala non è arrivato, sento dire qua e là. Il tentativo è stato fatto dalla mia società, poi devi fermarti quando ci sono gli steccati. Questo non ci deve far sentire da meno. Raspadori avrebbe tutte le caratteristiche per darci una mano. Con lui saremmo nella giusta direzione. Sarebbe il sostituto di Mertens. Chiariamo: non sono stato io, non è stato il club a non volerlo con noi. Avrebbe potuto darci una grande mano, la società gli ha fatto una proposta e lui non ha accettato. Mi tengo fuori da queste dinamiche, ed è giusto così.”

