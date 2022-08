CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ndombele in arrivo, Palmiero e Demme in partenza

Calciomercato Napoli news, Ndombele per completare il centrocampo

Il calciomercato estivo terminerà soltanto tra poco meno di una ventina di giorni ma in casa Napoli i dirigenti sono sempre al lavoro per potenziare l’organico a disposizione di mister Luciano Spalletti in vista della stagione che sta ufficialmente per cominciare con l’esordio in campionato previsto lunedì contro l’Hellas Verona. Al fine di sistemare il centrocampo, il profilo individuato dagli azzurri sarebbe quello di Tanguy Ndombele, di proprietà del Tottenham.

Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, i londinesi avrebbero dato il via libera al club partenopeo per la cessione del venticinquenne con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dopo i colloqui avuti in questi giorni, resta ora da trovare l’intesa economica per il calciatore che avrebbe un contratto ancora valido con gli inglesi fino al giugno del 2025 e che guadagna al momento 8 milioni di euro, troppi per gli standard della società di Aurelio De Laurentiis.

Oltre a pensare ai movimenti in entrata, in questo agosto di calciomercato estivo il Napoli ragiona anche su alcune partenze. Il ventiseienne Luca Palmiero, stando a quanto rivelato da Rete8, sarebbe stato contattato dal Catanzaro che gli offrirebbe 160 mila euro netti a stagione per 3 anni ma il calciatore preferirebbe andare a giocare in Serie B o, in alternativa, tornare al Pescara dove ha già giocato. Un altro elemento che potrebbe partire è Diego Demme: secondo il giornalista Nicolò Schira, sia il Nizza che l’Everton sarebbe interessati ad accaparrarsi il centrocampista tedesco di origini italiane.

