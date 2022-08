CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ndombele in arrivo, Spalletti: “Kim è stato perfetto”

Calciomercato Napoli news, le parole del tecnico Luciano Spalletti

Il Napoli vorrebbe aggiungere ancora qualcosa al proprio organico entro la fine di questa sessione estiva di calciomercato ma nel frattempo ha brillantemente esordito in campionato battendo il Verona in trasferta per 5 a 2. Al termine della gara l’allenatore azzurro Luciano Spalletti ha spiegato in conferenza stampa: “La squadra ha fatto vedere che sa stare in campo e che sa dove andare anche senza chi non vuole venire a giocare con noi. Si danno i meriti a chi c’era.”

Il tecnico di Certaldo ha poi commentato la prestazione dei nuovi arrivati: “Kim è stato perfetto, sontuoso, in alcuni atteggiamenti ha fatto rivedere Koulibaly. Kvara ha sentito troppo la partita, può fare molto meglio di quello che ha fatto oggi. Ha un po’ sofferto la marcatura a uomo dell’avversario, e uno come lui dovrebbe essere bravissimo a divincolarsi. Aveva un po’ di tensione: quando l’ho tolto hanno iniziato a tirargli un po’ i muscoli, e quella è la tensione della prima con la maglia del Napoli. Kim è stato perfetto, sontuoso in molte situazioni. Direi mostruoso, per forza fisica e personalità. In molte situazioni abbiamo rivisto giocare con noi Koulibaly.”

Calciomercato Napoli news, Ndombele del Tottenham in avvicinamento

Il lavoro dei dirigenti del Napoli sembra tutt’altro che concluso per questo agosto di calciomercato estivo. Oltre all’operazione per portare Raspadori ai piedi del Vesuvio dal Sassuolo, gli azzurri starebbero chiudendo con il Tottenham per l’acquisto di Tanguy Ndombele. La formula per arrivare al centrocampista dovrebbe essere quella del prestito oneroso a un milione di euro con diritto di riscatto a 30 milioni di euro e stando a quanto rivelato dalla stampa inglese del Daily Mail il calciatore avrebbe già salutato i compagni.

