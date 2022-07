CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Niente da fare per Dybala e Cristiano Ronaldo

Calciomercato Napoli news, Paulo Dybala costa troppo…

Il Napoli si sta attivando sul calciomercato estivo appena cominciato in cerca di innesti utili da consegnare a mister Spalletti per completare un organico in grado di competere ad alti livelli nel corso della prossima stagione. Le indiscrezioni ed i rumors continuano a moltiplicarsi e tra queste nelle scorse ore è emersa anche la voce riguardante l’interesse degli azzurri nei confronti di Paulo Dybala, rimasto svincolato non avendo trovato l’intesa con la Juventus in merito al rinnovo del suo contratto.

Già cercato con una certa insistenza soprattutto dall’Inter ma anche dal Milan, Dybala sembra essere finito nel mirino anche della società partenopea appunto che però non sembra effettivamente interessata ad accaparrarsi l’argentino. Troppo alti infatti i costi da sostenere per lo stipendio della Joya che aveva chiesto più di 6 milioni di euro per restare a Torino. A questo punto il Napoli guarderà altrove se punterà ad aggiudicarsi un nuovo attaccante.

Calciomercato Napoli news, …così come Cristiano Ronaldo

Detto di Dybala, un discorso simile potrebbe riguardare pure Cristiano Ronaldo, altra stella accostata al Napoli in questa fase iniziale della sessione di calciomercato. La stampa britannica sembrava aver individuato nel club di Aurelio De Laurentiis un’altra pretendente per il portoghese che, deluso dalle scelte dei dirigenti dei Red Devils, pare essere ormai intenzionato a lasciare il Manchester United. L’indiscrezione non ha in ogni caso trovato ulteriore fondamento ricordando che lo stesso patron De Laurentiis aveva lasciato intendere di non voler lavorare per portare Ronaldo ai piedi del Vesuvio già prima del suo approdo alla Juventus.

