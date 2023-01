CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Nuova pretendente per Zielinski, scambio per Sirigu

Calciomercato Napoli news, anche la Lazio pensa a Zielinski

In questa sessione di calciomercato invernale il Napoli sta valutando quali mosse effettuare tra movimenti in entata ed in uscita e rinnovi di contratto in scadenza. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse negli ultimi giorni, i campani sarebbero lontani dall’accordo per il rinnovo del contratto di Piotr Zielinski, ora in scadenza al termine della prossima stagione e quindi il 30 giugno del 2024. Il ventottenne polacco sarebbe dunque pronto a guardarsi attorno in cerca di offerta interessanti se il Napoli dovesse proporgli un prolungamento a cifre più basse rispetto all’ingaggio attualmente percepito e sulle sue tracce si registra non solo la presenza della Juventus ma anche quella della Lazio, che potrebbe presto lasciar partire uno, se non entrambi, tra Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ La Juve pensa a Zielinski, all.Angers: "Su Ounahi dico..."

Calciomercato Napoli news, possibile scambio con Gollini per Sirigu

La situazione portieri ha tenuto banco in orbita Napoli in questa prima parte della sessione invernale di calciomercato. Nello specifico, Salvatore Sirigu viene ancora dato in partenza stndo ai rumors e la destinazione più probabile potrebbe essere individuata in un trasferimento alla Fiorentina. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, se i partenopei ed i toscani dovessero concordare, allora ai piedi del Vesuvio si trasferirebbe Pierluigi Gollini.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ounahi sembra più vicino, due in arrivo dalla Serie B

Calciomercato Napoli news, per Ounahi se ne riparlerà in estate

Il nome più caldo per il calciomercato del Napoli in questa finestra invernale sembrava essere quello di Azzedine Ounahi, di proprietà dell’Angers SCO. Tuttavia, secondo quanto rivelato da Luca Marchetti a Sky Sport, il centrocampista marocchino non lascerà la Francia nell’immediato ed i campani non possono nemmeno permettersi di acquistarlo lasciandolo a giocare in prestito con la sua attuale squadra. Tutti i discorsi sono dunque rimandati in estate, quando il Napoli potrà davvero farsi sotto per Ounahi.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Sorpasso del PSG per Ounahi, Montella vuole Demme

© RIPRODUZIONE RISERVATA