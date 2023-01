CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Offerta per Ounahi, visite in programma per Bereszynski

Calciomercato Napoli news, ecco l’offerta per aggiudicarsi Ounahi

Il Napoli sta vivendo un campionato davvero importante e in questi giorni di calciomercato invernale i dirigenti sono al lavoro sia per sistemare l’oragnio a disposizione di mister Luciano Spalletti nell’immediato sia pensando al prossimo futuro. I partenopei, come emerso dalle indiscrezioni più recenti emerse in queste ultime settimane, avrebbe messo gli occhi su Azzedine Ounahi, centrocampista sotto contratto con l’Angers SCO fino al giugno del 2026.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Concorrenza per Ounahi, doppio affare con la Sampdoria

Classe 2000, Ounahi ha attirato su di sè l’attenzione di diverse società importanti in Europa grazie alle ottime prestazioni offerte durante il Mondiale in Qatar disputato con la Nazionale marocchina, capace di chiudere la rassegna iridata al quarto posto registrando così il miglior risultato ottenuto in un torneo di questo tipo. Incontrato l’entourage del calciatore a margine della sfida di Milano persa contro l’Inter, i campani sarebbero disposti ad offrire 15 milioni di euro pur di aggiudicarselo.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Demme resta in bilico, ecco Bereszynski e torna Contini

Calciomercato Napoli news, Ounahi a giugno concorrenza permettendo

L’arrivo di Azzedine Ounahi al Napoli si potrebbe però concretizzare solamente nel corso del calciomercato estivo. Tuttavia, la concorrenza rappresentata dall’Olympique Marsiglia e dal Leicester City potrebbero rappresentare un ostacolo per portare Ounahi ai piedi del Vesuvio. Non è quindi da escludere un’accelerata per chiudere subito l’affare, lasciando poi il calciatore a giocare ancora con l’Angers con la formula del prestito.

Calciomercato Napoli news, Bereszynski in e Zanoli out

Nel frattempo il Napoli sta ultimando un’altra operazione utile per proseguire la corsa al titolo in questo gennaio di calciomercato. Sulla corsia sta infatti arrivando Bartosz Bereszynski dalla Sampdoria, a cui andrà a giocare in prestito Alessandro Zanoli. I rumors riportano che il polacco potrebbe effettuare le visite mediche di rito già nella giornata odierna anche se potrebbero esserci ancora un paio di dettagli da definire e mister Stankovic, tecnico dei blucerchiati, ha sottolineato come avrebbe potuto aver bisogno di Bereszynski per affrontare domenica proprio il Napoli in campionato.

Calciomercato Napoli/ Rinnovo Meret in arrivo, è vicina la fumata bianca

© RIPRODUZIONE RISERVATA