CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Oggi Fabian Ruiz al PSG, Spalletti: “I cambi mi stimolano”

Calciomercato Napoli news, è il giorno di Fabian Ruiz al PSG

Il Napoli continua a lavorare con i suoi dirigenti in questa finestra di calciomercato estivo tra nuovi innesti e qualche cessione. Chi sembra in procinto di lasciare gli azzurri in maniera ufficiale è lo spagnolo Fabian Ruiz, da diverse settimane ormai accostato con una certa insistenza al Paris Saint-Germain. Proprio nella giornata di oggi il ventiseienne, che era in scadenza di contratto col Napoli nel giugno del 2023, dovrebbe firmare con il club della Capitale francese.

Secondo quanto rivelato da Le Parisien, al Napoli andranno 25 milioni di euro per il cartellino del classe 1996 che è stato individuato come possibile alternativa a Verratti nell’ottica di avere a disposizione almeno due calciatori per ruolo. L’italiano e Ruiz potrebbero però giocare anche insieme all’occorrenza o nel caso in cui dovessero sviluppare una buona intesa mentre in uscita in quella zona del campo resta Leandro Paredes, sempre nel mirino della Juventus. Si attendono inoltre novità sul possibile approdo a Napoli di Keylor Navas.

Calciomercato Napoli news, le parole del tecnico Luciano Spalletti

Il Napoli si è mosso parecchio in questa sessione estiva di calciomercato. Interpellato da DAZN dopo la sfida con la Fiorentina, l’allenatore Luciano Spalletti ha spiegato: “Kvaratskhelia è stato sotto livello. Si è intestardito nel portare palla e ha subito un po’ di fisicità in alcuni momenti. Ma quella palla per Lozano… Non ho tempo per pensare ad altre cose perché si gioca spesso, ci si allena tutti i giorni, ho una squadra da far carburare. Quando sono entrati quei cinque calciatori nel secondo tempo non siamo riusciti a dare l’impulso che potevamo dare avendo dei calciatori di questo livello freschi. Il Napoli pensa a qualsiasi situazione che riguarda i nostri calciatori. Da quando sono arrivato sono tutti sul mercato sempre, si è sempre detto così. Si guarda quello che succede. Se una società viene e ti offre 100 milioni per un calciatore è difficile non prendere in considerazione l’offerta.”

Il tecnico di Certaldo ha anche aggiunto: “Avete fatto male i conti. E’ andato via Petagna ed è venuto Simeone, è andato via Mertens ed è venuto Raspadori, è andato via Fabian Ruiz perché per ora non si è mai visto ed è arrivato Ndombele, è andato via Insigne ed è arrivato Kvaratskhelia. Sono gli stessi, tali e quali. C’è sicuramente più voglia e freschezza per andare ad acchiappare i vantaggi che ci servono, ma al contempo vanno ritrovati carattere, personalità e blasone dei calciatori che sono andati via. L’esperienza, la capacità di incidere. Sono andati via dei giocatori e ne sono arrivati altrettanti con le stesse caratteristiche. Per me è stimolante.”











