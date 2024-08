OSIMHEN RESTA A NAPOLI, LA SITUAZIONE

Victor Osimhen resta al Napoli. Una situazione surreale che alla fine è diventata realtà: i partenopei non hanno trovato l’accordo con nessuna squadra in Europa, più semplicemente con il Chelsea ovvero l’unica vera e proprio possibilità rimasta viva fino all’ultimo giorno della sessione estiva.

Ci sarebbe ancora un piccolo grande spiraglio ovvero l’Arabia Saudita. Fino a martedì sera il mercato della Saudi Pro League rimarrà aperto e dunque sarà possibile effettuare operazioni in entrata. Per il Napoli si tratta veramente dell’ultima spiaggia.

Nel caso non dovesse concretizzarsi il passaggio in Arabia Saudita superata la deadline allora Osimhen diventerebbe a tutti gli effetti un superato in casa. Ad oggi è da escludere categoricamente un reintegro in rosa, la punta finirebbe fuori rosa.

Gli attaccanti rimarranno Lukaku, Raspadori e Simeone con Cheddira partito direzione Espanyol. Il nigeriano non fa e non farà eventualmente parte dei progetti del Napoli con il rapporto tra il club e l’attaccante ex Lille diventano insanabile.

OSIMHEN RESTA A NAPOLI, COSA SUCCEDE ORA?

Victor Osimhen resta al Napoli, adesso che succede? I campani hanno speso quasi 150 milioni tra Buongiorno, McTominay, Gilmour e non solo. Acquisti che hanno inevitabilmente migliorato l’organico a disposizione di Conte, ma che hanno un peso non indifferente a bilancio.

In particolar modo se non ci sono cessioni di grande portata a sopperire la cifra sborsata durante quest’estate a dir poco frenetica. Se si sottraggono i soldi delle cessioni a quelli degli acquisti, il Napoli è la seconda squadra col bilancio post mercato più in negativo del mondo, dietro solo al Brighton: -138 milioni per gli azzurri, -183 per i Seagulls.

La situazione potrebbe dunque risollevarsi con una cessione del nigeriano in Arabia Saudita, facendo respirare la cessa azzurre sia dal bilancio sopracitato sia del pesantissimo ingaggio che attualmente incassa Osimhen.

Infatti a gennaio 2024 era stato rinnovato il contratto del nigeriano con aumento a 10 milioni all’anno retroattivo. Dunque già nell’anno 2024 il nigeriano ha percepito la cifra fissata secondo gli accordi del prolungamento.

Inoltre era presenta una clausola di 120 milioni, ma nessuno si è spinto oltre, Al massimo è arrivata un’offerta sugli 80/90 milioni dall’Arabia, ma non si è trovato il “sì definitivo” dato che Osimhen sperava fortemente di unirsi al Chelsea.

Insomma, la telenovela è tutt’altro che finita: saranno ancora giorni importantissimi in casa Napoli. Non solo per il campionato, da chiudere nel migliore dei modi prima della sosta, ma anche in sede di mercato con il caso Osimhen.

Poco dopo la mezzanotte, l’Al Ahli ha confermato l’accordo trovato con il Brentford per Ivan Toney a 40 milioni col calciatore che ha già svolto le visite mediche. Dunque, a maggior ragione, l’Al Ahli non tornerà su Osimhen e ora si aspetta un altro club arabo.