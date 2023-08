Calciomercato Napoli News/ Ora Veiga è davvero ad un passo! Conferme sul rinnovo di Osimhen (12 agosto)

Calciomercato Napoli, ultime news 12 agosto: accordo quasi raggiunto per Veiga del Celta Vigo

Il calciomercato del Napoli sta ruotando attorno al nome di Gabri Veiga in queste ultime ore. Il centrocampista è stato convocato per la prima del Celta Vigo contro l’Osasuna ma sarà solo l’ultima per lui davanti ai suoi sostenitori. Il calciatore, infatti, proprio come riferisce Relevo sta per accordarsi con il Napoli. L’intesa, in realtà, è già totale e si attendono solo gli annunci ufficiali. Per Gabri Veiga, essendo un prodotto delle giovanili del club di Vigo, si profila un’ultima giornata speciale ed emozionante, davanti ai propri tifosi, prima di cominciare la nuova avventura in azzurro.

Evidentemente, quindi, anche Napoli e Celta Vigo hanno trovato un accordo, come fatto intendere dal tecnico del Celta Vigo Rafa Benitez. “Lui è uno che mi piace, può segnare gol e aiutare la squadra a vincere, ma la situazione è quella che è, il mercato è così e l’interesse per lui (del Napoli, ndr) è reale. Per noi l’ideale sarebbe risolvere presto la situazione, ma in caso contrario sono contento di averlo”, ha detto in conferenza stampa, alla vigilia del debutto in campionato contro l’Osasuna.

Calciomercato Napoli News, ultime news 12 agosto: Garcia “conferma” il rinnovo di Victor Osimhen

“E‘ in una situazione, come altri giocatori di altre squadre, in cui il mercato è aperto, ha una clausola e si parla molto che può andare via, di quando può andare via ecc…”, ha detto ancora Benitez, a proposito del possibile passaggio di Veiga al Napoli. In casa azzurra, tuttavia, le attenzioni sono rivolte anche rinnovo di Victor Osimhen, che non dovrebbe subire intoppi, come confermato da mister Rudi Garcia nell’intervista rilasciata a Sky Sport nel post-gara con l’Apollon Limassol: “Victor Osimhen? Osimhen lo voglio felice”, ha detto l’allenatore dei partenopei. “La società e il calciatore hanno fatto un buon lavoro. È un trascinatore, gli chiediamo i gol, quando sarà ufficiale la cosa si potrà dedicare solo al campo e questo mi piace di più”.

