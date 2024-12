DIRETTA NAPOLI LAZIO, BOTTA E RISPOSTA IN TRE GIORNI

Allo Stadio Diego Armando Maradona si scende in campo per la diretta Napoli Lazio nella serata di domenica 8 dicembre alle ore 20:45. In questa quindicesima giornata di Serie A gli azzurri ospitano i biancocelesti dopo la gara di Coppa Italia disputata appena lo scorso giovedì 5 dicembre pressso lo Stadio Olimpico di Roma e staremo a vedere se le cose andranno in maniera diversa rispetto a quanto visto appunto durante la settimana. I partenopei continuano a detenere il primato occupando la vetta della classifica con 32 punti ed ha l’Atalanta che le tiene il fiato sul collo, senza dimenticare che Fiorentina ed Inter hanno ora una partita da recuperare in seguito all’incidente capitato a Bove.

Mister Antonio Conte non ha ovviamente alcuna battuta d’arresto in programma per i suoi uomini sperando anzi di migliorarsi ulteriormente pure in questo weekend, così da tenere a distanza le inseguitrici. Il tecnico Baroni ha invece forse qualcosa da dimostrare essendo reduce dalla sconfitta maturata in trasferta sul campo del Parma specialmente se i biancocelesti vorranno proseguire la loro corsa verso le posizioni più alte della classifica senza perdere il quinto posto in favore della Juventus, distante appena due punti.

DIRETTA NAPOLI LAZIO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’imperdibile match del Maradona valido per la diretta Napoli Lazio sarà offerto in esclusiva da DAZN via streaming sull’applicazione da smart phone, tablet o anche dal browser del pc. Chi possiede sia un abbonamento a questa piattaforma che a Sky potrà inoltre sintonizzare la tv sul canale Zona Dazn 214 o utilizzare il servizio Sky Go.

NAPOLI LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Contrariamente a quanto si poteva ipotizzare alla vigilia del match in Coppa Italia, nelle probabili formazioni di Serie A mister Antonio Conte dovrebbe tornare al consueto modulo 4-3-3 per la diretta Napoli Lazio con i titolari Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera, Anguissa, Gilmour, McTominay, Politano, Lukaku e Kvaratskhelia.

Si pensa invece al 4-2-3-1 come modulo da impiegare dal primo minuto secondo mister Marco Baroni confermando quindi Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Rovella, Guendouzi, Isaksen, Pedro, Zaccagni e Castellanos unica punta.

NAPOLI LAZIO, LE QUOTE

Per l’esito finale della diretta Napoli Lazio i bookmakers non sembrano avere dubbi su chi sarà il vincitore dando infatti, almeno secondo un’agenzia come Snai, gli azzurri vincenti a solo 1.85. Le altre quote ci segnalano che i biancocelesti hanno ben poche chances di tornare a Roma con i tre punti nel pronostico, visto che il 2 è fissato a 4.25. Da tenere senz’altro d’occhio infine l’opzione riguardante il pareggio, con l’x quotato appunto ad un interessante 3.50.