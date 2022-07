CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Osimhen allontana il Bayern Monaco: “Sto bene e resto qui”

Calciomercato Napoli news, le parole di Victor Osimhen sul suo futuro

In questa sessione di calciomercato estivo anche il Napoli deve guardarsi bene le spalle agli assalti degli altri importanti club europei nei confronti dei suoi campioni. Ceduto infatti Kalidou Koulibaly al Chelsea, nelle ultime settimane si è parlato della possibilità di vedere Victor Osimhen con la maglia del Bayern Monaco che ha ceduto Robert Lewandowski al Barcellona. Cacciato da mister Spalletti in allenamento dopo qualche parola di troppo, il ventitreenne nigeriano dovrebbe comunque restare in azzurro come da lui stesso spiegato in un’intervista concessa al Corriere dello Sport.

Mertens all'Inter?/ Calciomercato news, ADL ha annunciato che non tornerà al Napoli

L’attaccante ha dichiarato: “Ho parlato con De Laurentiis, resto. Spalletti è il top come allenatore: ogni giorno tenta di motivarmi e di farmi sfruttare al massimo il potenziale che ho. Penso che sia il tecnico ideale per me in questa fase. Ho grande rispetto per il mio club. Sono solo voci di mercato: sto bene qui e non ho mai avuto rapporti così stretti con tutti come in questo momento. E’ il presidente che decide e mi ha rassicurato spiegandomi i progetti del club.”

RASPADORI AL NAPOLI?/ Calciomercato news, ad.Sassuolo: "E' uno tra i migliori"

Calciomercato Napoli news, il saluto via social a Dries Mertens

I tifosi del Napoli potranno continuare dunque ad ammirare Osimhen al Maradona ma c’è un altro calciatore che non è più destinato a vestire la maglia dei campani in questa sessione di calciomercato, ovvero Dries Mertens. Il trentaquattrenne belga avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo presentatagli dal patron De Laurentiis, come affermato dallo stesso numero uno del club, e starebbe ora valutando offerte straniere in vista del Mondiale da disputare in Qatara. Intanto il Napoli ha salutato via social il trentaquattrenne belga che ha contribuito a diversi successi negli ultimi anni.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ De Laurentiis a tutto campo su Mertens, Kim e Simeone













© RIPRODUZIONE RISERVATA