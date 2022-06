Calciomercato Napoli news/ Osimhen nel mirino del Bayern! (ultime notizie)

Il calciomercato del Napoli di Aurelio de Laurentiis sta per entrare nel vivo. La dirigenza è già al lavoro per regalare a mister Luciano Spalletti i rinforzi ideali per fare il salto di qualità, ma attenzione anche al capitolo uscite. Riflettori accesi sul futuro di Kalidou Koulibaly, in scadenza di contratto nel 2023: le trattative per il rinnovo sono lontane dalla fumata bianca e sulle tracce del senegalese c’è la Juventus di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Napoli news/ Idea Luis Alberto, contatto con il Lecce per Hjulmand

Attenzione anche al futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è reduce da un’altra stagione ad altissimo livello e non mancano i top club interessati alle sue prestazioni. Dopo le voci sull’Arsenal, è stato registrato il sondaggio del Bayern Monaco. Il club bavarese è destinato a perdere Robert Lewandowski dopo otto anni e l’ex Lille è tra i calciatori sul taccuino della dirigenza, insieme a Manè del Liverpool. ADL non vuole privarsi del suo bomber, ma il prezzo c’è: 110 milioni di euro.

Calciomercato Napoli news/ Bloccato Sirigu, scambio Luis Alberto-Zielinski?

CALCIOMERCATO NAPOLI: SALUTA ANCHE POLITANO?

Calciomercato rovente sia in entrata che in uscita per il Napoli, dunque. Un altro calciatore azzurro che fa gola all’estero è Matteo Politano. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, l’esterno offensivo piace al Valencia di Gennaro Gattuso: gli spagnoli sono pronti a mettere sul piatto 12 milioni di euro. In caso di partenza dell’ex Inter e Sassuolo, i campani potrebbero accelerare per Federico Bernardeschi, in scadenza di contratto con la Juventus.

Per quanto riguarda il calciomercato in entrata, il Napoli ha l’obiettivo di rafforzare il reparto arretrato e il primo nome sulla lista del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è quello di Leo Skiri Ostigard. Il giovane centrale difensivo è rientrato al Brighton dopo l’esperienza in prestito al Genoa e la trattativa procede: il23enne ha già detto sì alla proposta partenopea, ma bisogna limare la distanza tra domanda e offerta. Il club inglese valuta il cartellino 8 milioni, mentre il club azzurro non si spingerebbe oltre i 5 milioni.

CALCIOMERCATO NAPOLI/ De Laurentiis non molla Koulibaly, Giuntoli a caccia di giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA